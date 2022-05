Pomeriggio 5, Barbara D’Urso fa una gaffe clamorosa di fronte ai suoi ospiti: la replica della conduttrice non si è fatta attendere a lungo

Il secondo blocco di “Pomeriggio 5”, come ogni martedì, è stato dedicato all’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi”. Il reality condotto da Ilary Blasi, con le sue dinamiche imprevedibili ed elettrizzanti, continua ad intrattenere una larga fetta di pubblico.

Ne consegue che Barbara D’Urso, durante la diretta del suo talk, non può non ritagliare uno spazio da dedicare ai naufraghi di questa edizione. Ospite della puntata di oggi l’ex concorrente Laura Maddaloni, che ha avuto modo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Prima ancora di avviare il dibattito, tuttavia, la presentatrice si è lasciata andare ad un clamoroso scivolone, che non ha mancato di lasciare di sasso gli ospiti in studio. La D’Urso, con la sua immancabile prontezza, non ha mancato di replicare seduta stante alla gaffe.

Pomeriggio 5, la gaffe clamorosa di Barbara D’Urso, poi la spiegazione: “io non fingo, sono davvero così”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Elettra Lamborghini, il pubblico social si congratula con lei: “augurissimi e felicitazioni”. La FOTO è pazzesca

Barbara D’Urso, prima di avviare la discussione inerente ai protagonisti de “L’Isola dei Famosi”, ha voluto fornire delle anticipazioni ai telespettatori a casa. Tuttavia, proprio al principio del secondo blocco della diretta, la conduttrice ha commesso una clamorosa gaffe che non è passata di certo inosservata al suo pubblico.

“Parleremo di Maria Laura e Alessandro, figlio di Carmen Russo” – ha esordito la padrona di casa, prima di accorgersi dell’eclatante errore – “Scusate, Carmen Di Pietro!“.

Uno scivolone che gli opinionisti in studio le hanno rapidamente perdonato, dato che tutti, conduttrice compresa, sono scoppiati a ridere una volta terminata la scenetta. La D’Urso, che si è sempre dimostrata una donna autoironica e spontanea, non ha mancato di commentare in diretta l’errore commesso.

“A volte sbaglio anch’io. Sono così come mi vedete, non riesco a fingere” si è giustificata Barbara, ricevendo un applauso più che unanime da parte del pubblico in studio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Maria De Filippi discute con Gianni Sperti: l’addio più sconvolgente di tutti è arrivato

Dopo questo piccolo incidente di percorso, la presentatrice ha proseguito la puntata con la dimestichezza e la professionalità che da sempre la contraddistinguono. Nel giro di pochi istanti, tutti sembravano aver già dimenticato il suo scivolone.