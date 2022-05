Primark lancia la nuova collezione: “Idea geniale” si resta senza fiato

Primark si supera: la svolta è importante e degna di nota. Ecco come saranno i nuovi capi, pur mantenendo stile e convenienza

Il green ed il biologico stanno ormai arrivando in tutti i campi, anche in quello della moda. Sono sempre di più, infatti, i brand che propongono delle linee sostenibili e circolari. Lo fanno i grandi colossi del lusso come anche quelli del low-cost che pur lasciando i prezzi invariati e super accessibili propongono indumenti che profumano di verde.

Tra questi troviamo Primark, il colosso irlandese dell’abbigliamento a poco prezzo che già da diverso tempo ha introdotto l’obiettivo della sostenibilità nelle sue proposte di stile. Il brand che si sta sempre di più espandendo nel nostro Paese con nuovissime aperture e molte altre in programma, ha tutta una collezione dedicata alla sostenibilità. Vediamo di cosa si tratta.

Primark e la missione verde: tutti i dettagli

Primark continua a lavorare per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale: uso di fibre green ed un programma interno per riciclare il più possibile.

È da questa mission che nascono le collezioni verdi nella quali viene usato solo cotone sostenibile, risultato di un’agricoltura svolta nel modo più naturale possibile, riducendo al minimo l’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici e facendo attenzione a non sprecare acqua. Inoltre un’attenzione in più va anche ai lavoratori garantendo loro un migliore stile di vita.

I capi sostenibili sono diversi, tra questi c’è la linea di jeans skinny da donna realizzati in cotone sostenibile al 100%. Sono disponibili negli store di tutto il mondo in diversi colori: nero, azzurro ed indaco al prezzo di 17 euro. Così Primark continua in quella che è la sua mission, proporre un prodotto fashion, low cost ma in questo caso anche green.

Oltre ai jeans, il brand irlandese aveva lanciato anche il pigiama da donna realizzato con cotone sostenibile. Un prodotto divenuto popolarissimi e di cui ne sono stati venduti più di 11 milioni di modelli in tutto il mondo.

Questo è solo l’inizio della transizione per Primark. Il colosso dell’abbigliamento, infatti, si è posto un obiettivo ambizioso: fare in modo che entro il 2027 tutte le fibre di cotone dei capi prodotti siano biologiche, riciclate o provenienti dai circuiti creati dal brand per la produzione di cotone sostenibile, il Primark Sustainable Cotton Programme.