Giulia De Lellis ha fatto sognare il popolo del web mostrandosi in tutta la sua bellezza. Curve scoperte, la mise è sbalorditiva. Subito è un boom di like.

Popolo del web nel delirio a seguito dell’ultimo scatto incredibile condiviso da Giulia De Lellis. L’influencer torna a far sognare i suoi 5,2 milioni di follower su Instagram scoprendo le sue curve mozzafiato.

26 anni, di Roma, il suo volto è diventato conosciuto a seguito della partecipazione a “Uomini e donne”, per poi approdare al “Grande Fratello Vip” e conquistare in parallelo un grande seguito sul web.

Influencer tra le più conosciute in Italia, si è poi lanciata in molte sfide tra la conduzione di format, la pubblicazione di un libro e l’interpretazione in una pellicola. Una carriera quella di Giulia costellata di successi, in cui non mancano anche collaborazioni con brand di monda, anche del settore lusso.

Molti dei suoi look sfoggiati sul suo feed da sogno incantano tutti: l’ultimo ha esordito il medesimo effetto scatenando un tripudio di cuori.

Giulia De Lellis: l’abito a rete accede la fantasia, dettaglio mozzafiato

