Romina Power ritorno di fiamma, dopo tanti anni di nuovo insieme a LUI. Finalmente innamorata – FOTO

La cantante ha pubblicato una foto abbracciata ad un suo grande amore passato, i fan sono letteralmente esplosi di gioia.

Lei è cantante, attrice e personaggio televisivo statunitense naturalizzata italiana, nonché figlia d’arte degli attori cinematografici hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian1923-2011.

Romina Power arriva giovanissima in Italia dove le viene offerta la parte all’interno di un piccolo musical “Nel sole” di un allora poco noto cantautore pugliese, tale Al Bano Carrisi, verso cui però scocca subito l’amore che li porta ad una vita piena di successi personali e lavorativi.

La fine della relazione è stata un vero trauma per moltissime persone che definivano la coppia come una della più belle e solide dello showbiz nazionale. ‘Felicità’ e ‘Nostalgia Canaglia’ alcuni dei loro successi principali, senza dimenticare anche le due partecipazioni all’Eurovision Song Contest nel 1976 a L’Aia e nel 1985 a Göteborg.

Gli anni sono passati per tutti e due ma nonostante questo sono ancora tanti quelli che sperano che prima o poi tra i due ex amanti ci possa essere un ritorno di fiamma. E se ci fosse stato? Romina ha mostrato pochi giorni fa sul suo profilo social una foto proprio con lui, i fan sono impazziti di gioia non credendo ai loro occhi…

Romina Power esce allo scoperto, non si nasconde più

PER VEDERE LO SCATTO INEDITO DI ROMINA, VAI SU SUCCESSIVO