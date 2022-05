Sabrina Ferilli è considerata una delle donne più belle in Italia, ma c’è un retroscena sulla sua vita privata che nessuno conosce

E’ una delle attrici più amate dagli italiani, la sua bellezza e il suo talento la rendono unica e inimitabile. Con quella risata ha contagiato milioni di persone che la seguono e supportano in ogni situazione.

Sabrina Ferilli è un concentrato di energia e solarità che riesce a strappare un sorriso a chiunque. Eppure, anche lei ha dovuto affrontare alcuni momenti che l’hanno messa a dura prova, ma da cui ne è uscita a testa alta e senza rancore.

Sabrina Ferilli, la rivelazione inaspettata sulla sua sfera sentimentale: è successo proprio a lei?

Sabrina Ferilli è stata ospite da Serena Bortone in “Oggi è un altro giorno” ed ha ripercorso alcuni momenti della sua vita, rivelando di essere sbocciata tardi. In che senso?

A quanto pare l’attrice romana, che oggi tutti ammirano e invidiano per la sua bellezza, fino all’età di venticinque anni non ha avuto corteggiatori. Così ha spiegato: “Fino a 25, 26 anni non mi corteggiava nessuno. Diciamo le cose come stanno. Non mi sentivo brutta, mi ci facevano sentire gli altri ragazzini. – ha rivelato – Io non ho avuto fidanzati per molto tempo, per 8-9 anni. Sai le cotte per il ragazzino del liceo? Ecco, quelle non c’erano. C’erano fisici che mettevano un po’ paura“.

La Ferilli ha poi ironizzato: “Non mi è capitato di rivedere tutti quelli che mi piacevano e non ricambiavano. Qualcuno sì. Dopo ce li siamo fregati tutti e lì mi sono divertita”.

A quanto pare Sabrina Ferilli si è presa una bella rivincita dal momento che oggi è un’attrice affermata, molto amata dal pubblico e con una serie di esperienze e riconoscimenti alle spalle. Ha appena ha vinto il premio David Speciale alla carriera alla 67esima edizione dei David di Donatello, un traguardo importante dopo trentuno anni. Il marito Flavio ha festeggiato con lei, sostenendola e supportandola come sempre.