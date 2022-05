Sabrina Salerno “Con la testa tra le nuvole e i piedi sulla sabbia”: reggiseno non prevenuto sotto l’abito trasparente – FOTO

La cantante si è fatta immortalare in spiaggia con un abito-kaftano nero trasparente che mostra tutte le sue grazie. Un sogno ad occhi aperti.

Il contro alla rovescia per la prossima puntata di “Name that tune” è iniziato. L’appuntamento è per venerdì 20 maggio alle 21.30 su Tv8 in cui Sabrina Salerno darà filo da torcere ai suoi avversari accanto alle colleghe Anna Tatangelo, Syria e Arisa. 4 super donne dal fascino estremo che sanno come ammaliare e sedurre senza troppo sforzo grazie alla loro innata femminilità.

In particolare l’avviso ai fan di non perdere lo show è stato dato proprio dalla cantante genovese naturalizzata trevigiana, la quale però in questi giorni ha anche altri pensieri per la testa. Nelle sue stories la vediamo infatti impegnata non solo a duri allenamenti in palestra ma anche a prendere la prima tintarella in spiaggia.

Si divide tra Jesolo, Caorle e Chioggia dove sta facendo innamorare molti in bikini striminziti e abiti da mille e una notte con cui scatta anche servizi fotografici estremi. Avete visto l’ultimo? Crea dipendenza, attenzione!

Sabrina Salerno un angelo, come toglierle gli occhi di dosso?

Si trova in una spiaggia privata, nessuno alle sue spalle se non il mare e le dune di sabbia ricoperte di vegetazione incontaminata. “Con la testa tra le nuvole… ☁️ e i piedi sulla sabbia…” scrive Sabrina nella didascalia che accompagna il carosello di foto che hanno ottenuto in poche ore dalla pubblicazione oltre 32mila like.

Indossa con disinvoltura un abito della padovana Irina Marin con scollo all’americana e una super aderenza sulle sue curve di fuoco. Si tratta di un abito da sera che ha anche una parvenza di kaftano, nero brillantinato con una trasparenza decisamente osé che non esita a mostrare il seno nudo che esplode sotto il tessuto leggero.

Una carosello che cattura Sabrina in ogni angolazione, non solo frontale ma anche di lato per dare dimostrazione dei frutti che la palestra sta dando. Il fondoschiena è di ferro e regge la figura con estrema preponderanza senza alcun accenno di sconfitta all’età che avanza e la forza di gravità che spesso gioca battaglie infime.