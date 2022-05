Capricorno, sapete qual è il suo più grande pregio?

Segni Zodiacali, sapete qual è il più grande pregio del Capricorno? Lo pensano davvero tutti.

Sei in cerca di risposte? Chiedilo alle stelle! Come insegna la nuova serie Netflix, “Guida astrologica per cuori infranti”, siamo noi gli artefici del nostro destino, ma non c’è nulla di male nel credere che le stelle e i pianeti possano guidarci dall’alto. Come la luna influenza le maree, anche i nostri comportamenti possono subire gli influssi dell’universo. In fin dei conti, siamo tutti immersi in una realtà molto più grande di noi. Yeslife Megazine vi insegna qualcosa di più sui segni zodiacali e sulle loro caratteristiche.

Oggi parliamo dei nati sotto il segno del Capricorno. Come tutti i segni zodiacali, anche loro hanno prego e difetti. Ma sapete qual è il loro miglior pregio?

Capricorno, il più indipendente dei segni zodiacali

Il segno del Capricorno è il più autosufficiente che esista. Non importa quanto la situazione attorno a lui si faccia complessa o articolata: il Capricorno è sempre in grado di mantenere una stabilità che lo protegge dall’influenza degli altri. Sa essere molto socievole, ma ama anche stare da solo e preferisce una buona – seppur piccola – compagnia al caos ed al rumore. I legami sociali non sono un problema per lui, perché non sente l’ansia di dover piacere a tutti né di dover provare niente a nessuno.

D’altro canto, il Capricorno è un segno che tende ad essere molto ansioso. I piccoli intoppi della vita quotidiana lo mettono in difficoltà e la sua capacità di organizzazione lascia spesso a desiderare. In questi momenti, il suo nervosismo prevale su qualsiasi inclinazione sociale e lo porta ad isolarsi e a rinchiudersi nel suo stato di ansia.

Stare accanto ad un Capricorno significa saper riconoscere e rispettare la sua indipendenza e la sua necessità di mettere da parte il mondo, anche solo per un po’. In cambio il Capricorno saprà darvi un amore stabile o un’amicizia basata sulla più completa fedeltà.