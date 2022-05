Belen Rodriguez ha paralizzato Instagram mostrandosi con una mise da infarto. La visione è imperdibile, i fan accorro a mettere il loro like.

Temperatura del web in rialzo a seguito dell’ultimo scatto incredibile condiviso da Belen Rodriguez su Instagram. Seguitissima, la 37enne non smette di incantare sul suo feed da sogno, tra scatti dalla sua vita professionale e i momenti spensierati.

Diventata conosciuta a seguito della partecipazione a innumerevoli format, il fascino della showgirl non smette mai di conquistare il pubblico, anno dopo anno.

In queste settimane è al centro del gossip per il presunto ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino, padre del suo primo figlio Santiago. Declinata la storia con Antonino Spinalbese, con cui ha dato alla luce la secondogenita Luna Marie, tanta la curiosità sulla nuova fase del suo rapporto intricato con il ballerino e conduttore.

Intanto la modella e showgirl sta anche catalizzando l’attenzione per il suo impegno a “Le Iene” nei panni di conduttrice dove sta stupendo con il suo talento. A lasciare senza fiato questa volta invece un suo nuovo contenuto social: uno scatto da brividi in cui ha sfoggiato una mise incredibile.

Belen Rodriguez da batticuore: look aderentissimo, la visione non è per i deboli di cuore

Per vedere l’ultimo scatto di Belen, vai su Successivo