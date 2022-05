“E adesso?” Elenoire Casalegno è confusa dopo l’accaduto, chiede spiegazioni a chi di dovere facendo le sue supposizioni. Svelato poi il dettaglio inatteso.

Sembrava tutto stesse procedendo secondo i piani per la bellissima conduttrice di “Battiti Live”, su Italia 1, Elenoire Casalegno. Questa mattina, però, un doloroso imprevisto ha messo a repentaglio la sua serenità. Mentre l’ex modella tira le somme di quanto accadutole, le prime responsabilità “vengono a galla“.

La brillante conduttrice di origini torinesi, classe 1976, ha esordito sul piccolo schermo durante la metà degli anni ’90. In seguito al suo primo trionfo, all’interno della trasmissione per aspiranti modelle di “The look of the year“, la nata sotto il segno dei Gemelli ha poi vestito i panni di protagonista della trentatreesima edizione del “Festival Bar“.

A seguire un caleidoscopio di esperienze. Fra queste si può citare la conduzione di “Scherzi A Parte“, al fianco di Lello Arena e Massimo Lopez, seguito più recentemente dal suo approdo a “Il pranzo della domenica”. Nel 2016, infine, Elenoire sceglie di partecipare alla prima edizione del “Grande Fratello Vip” vestendo i panni di intraprendente coinquilina della casa più seguita d’Italia.

“Chi me l’ha tirata?” Elenoire Casalegno che sfortuna: in FOTO si rivela a 360°

