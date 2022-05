Belen Rodriguez, poco fa, ha pubblicato in rete uno scatto in cui indossa soltanto l’intimo: slip e canotta aderente, che forme!

Tra le donne più famose del pianeta c’è sicuramente la fantastica Belen Rodriguez. La showgirl argentina, nel lontano 2004, decise di trasferirsi a Milano: l’arrivo in Italia cambiò letteralmente la sua vita. Da quel giorno, la nativa di Buenos Aires conquistò sempre più spazio in televisione e divenne in tempi brevi testimonial di diverse aziende di successo.

La classe 1984 è ovviamente una star anche sui social network: il suo profilo di Instagram vanta ben 10,4 milioni di followers. Belen, dal canto suo, li fa impazzire ogni giorno con contenuti entusiasmanti in cui mette in mostra il suo corpo marmoreo. Questa sera, la modella e conduttrice si è presentata in slip e con una canotta super aderente.

Belen Rodriguez in intimo, solo slip e canotta aderente. Forme di marmo

Belen, questa sera, ha pubblicato un post per pubblicizzare uno dei marchi di cui è volto e testimonial da diversi anni. La showgirl argentina lo fa nel modo perfetto, indossando cioè l’intimo e postando il tutto sul web. Il popolo di Instagram accoglie a braccia aperte l’ultimo contenuto della bellissima modella. La 37enne è in splendida forma e si è presentata su Instagram indossando soltanto lo slip: il suo stacco di coscia pazzesco è proprio lì in primissimo piano.

La classe 1984 indossa anche una canotta super aderente che disegna letteralmente il suo lato A da brividi. Non c’è traccia invece del reggiseno: il suo davanzale si intravede pericolosamente. Labbra carnose, lineamenti perfetti e forme di marmo: passano gli anni, ma Belen è sempre più seducente e provocante. Il post, in poche ore, ha già raccolto 50mila likes e anche un numero spropositato di commenti.