Carrefour e pizza, arriva la novità senza precedenti in Italia: i clienti del noto marchio sono letteralmente in visibilio

Seguendo le pagine social di Carrefour si può rimanere aggiornati su tutte le novità lanciate dal noto marchio. Da oltre sessant’anni, la catena francese è una vera e propria garanzia per migliaia e migliaia di italiani, che vengono costantemente attirati dagli articoli innovativi messi in commercio dall’azienda.

Solo di recente, in vista dell’estate imminente, Carrefour ha lanciato sul mercato il nuovissimo “Gelato senza lattosio BIO”, disponibile nei gusti di vaniglia e cioccolato. Per i clienti, la notizia si è rivelata essere una piacevole e gradita scoperta.

Gli affezionatissimi al noto marchio, poche ore fa, sono inoltre venuti a conoscenza di un’ulteriore, sconvolgente novità. A quanto sembra, la catena francese avrebbe recentemente distribuito in tutti i supermercati Carrefour un prodotto clamoroso, che sta già facendo impazzire migliaia di clienti.

Carrefour e pizza, arriva la novità senza precedenti: i clienti sono in visibilio

Tra i generi alimentari più richiesti dai clienti del Bel Paese non si può non annoverare la pizza. Per tale motivo, le aziende attive nella grande distribuzione organizzata, negli anni, si sono adoperate affinché questo cibo non scarseggiasse mai sulla tavola degli italiani.

Carrefour, a tal proposito, ha recentemente lanciato un prodotto a dir poco innovativo, che non mancherà di soddisfare tutti gli intolleranti al glutine. Come si può leggere attraverso la pagina Instagram ufficiale della catena francese, è proprio la pizza la protagonista dell’ultimo colpo di mercato di Carrefour.

“Chi dice che #glutenfree non sia anche… buonissima? Scopri l’offerta Carrefour NO Gluten, online e nei nostri punti vendita“: questa la novità lanciata dal celebre marchio. La pizza margherita gluten free, finalmente, arriverà a soddisfare le esigenze degli intolleranti al glutine, e si prospetta essere un investimento a dir poco vincente.

Attraverso i commenti lasciati sotto al post, gli utenti hanno già fatto trapelare il loro gradimento. Senza ombra di dubbio, la novità li avrà letteralmente mandati in visibilio.