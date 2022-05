Per Charlene di Monaco le cose si fanno sempre più difficili. Dopo l’anno in cui ha dovuto fare i conti con una misteriosa malattia, questa volta deve affrontare criticità familiari molto pesanti. Decisione clamorosa da parte di Alberto nei suoi confronti.

Non c’è pace per Charlene di Monaco. Dopo la misteriosa malattia che l’ha colpita e il conseguente ricovero in Svizzera, durato molti mesi, è ritornata alla Rocca facendo sperare in un nuovo corso: ma le cose non stanno affatto andando così.

La Principessa sta facendo i conti con problematiche coniugali, tra voci su presunti tradimenti e persino su una separazione in corso tra lei e Alberto.

A mettere il dito nella piaga la figura di Carolina di Monaco. La cognata da sempre è antagonista dell’ex nuotatrice, per lei usurpatrice del ruolo di first Lady di Monaco, ruolo che in realtà dovrebbe spettare a lei.

Se in passato le due non sono mai andata d’accordo, sono ormai ai ferri corti, tanto che la sorella di Alberto starebbe architettando un piano per metterla all’angolo nell’intento di allontanarla da Palazzo.

Sembra che sia già riuscita, parzialmente, in questo obiettivo: Charlene non sta soggiornando nelle stanze della dimora ufficiale della famiglia, ma in una residenza a Roc Agel, in Costa Azzurra, evitando così di incrociare lo sguardo della temuta cognata. A tutto questo si aggiunge una decisione drastica del marito a seguito della quale si trova ancora più esclusa.

Charlene di Monaco: la decisione di Alberto senza precedenti

Finita sotto i riflettori una decisione senza precedenti di Alberto di Monaco. Il reale monegasco ha preso un provvedimento inaspettato che confina ancora più nell’angolo la moglie.

Charlene non potrà più usare l’auto non potendo così spostarsi da Roc Agel, dove sta soggiornando. La scelta contribuisce a rendere sempre più lontana la figura della Wittstock, soddisfacendo così il piano di Carolina di Monaco.

Ma in realtà dietro questa mossa si celerebbe la preoccupazione del marito, in ansia per le condizioni psicofisiche della moglie: proprio su quella strada la madre, Grace Kelly, era rimasta coinvolta nel settembre del 1982 in un tragico incidente in cui ha perso la vita.