Un uomo di 73 anni è morto in ospedale dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione a Cinisello Balsamo (Milano). Inutili i tentativi di salvagli la vita.

Un terrificante incidente domestico è costato la vita ad un uomo di 73 anni. I fatti lunedì pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano. L’anziano pare stesse effettuando dei lavoretti di manutenzione in balcone, ma è improvvisamente caduto nel vuoto.

Un volo di alcuni metri in seguito al quale ha impattato sugli spuntoni di un cancello. Immediatamente è stato soccorso dai sanitari che lo hanno portato in ospedale, dove è deceduto la mattina seguente per via delle gravi lesioni riportate.

Cinisello Balsamo, precipita dal balcone mentre ripara una veneziana: morto un 73enne

È morto ieri mattina, martedì 17 maggio, l’uomo di 73 anni che nel pomeriggio di lunedì era rimasto vittima di un incidente domestico a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano.

Il 73enne, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, scrive Milano Today, era sul balcone del suo appartamento, sito in via villa Rachele, per riparare la corda di una tenda veneziana. Mentre lavorava sulla scala, però, avrebbe perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto. Dopo un volo di circa quattro metri, è poi finito contro gli spuntoni metallici del cancello condominiale sottostante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Si accascia durante concorso per moto d’epoca: uomo stroncato da un malore

Presso il palazzo, dove si è verificata la tragedia, sono intervenuti i vigili del fuoco e lo staff medico del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Dopo le prime cure sul posto, la corsa presso l’ospedale Niguarda del capoluogo lombardo, dove è arrivato in condizioni critiche ed è stato ricoverato. Purtroppo, però, l’anziano non si è mai ripreso dai traumi riportarti nella caduta e la mattina seguente il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giovane padre trovato morto sul divano di casa: a fare la tragica scoperta la moglie

Sull’incidente sono state avviate le indagini dei carabinieri della stazione locale che, giunti sul posto, hanno provveduto a tutti gli accertamenti utili a ricostruire il drammatico episodio.