“Che creatura meravigliosa”, Cristiana Dell’Anna posa illogica per i fotografi: un lato A da bacio accademico – FOTO

Cristiana Dell’Anna illumina il cinema di Venezia con una posa fuori dal comune. I fotografi non si lasciano sfuggire nulla: che spettacolo!

Una delle attrici più elettriche e alla ribalta nel mondo dello spettacolo è senz’altro la bella e affascinante, Cristiana Dell’Anna.

La nuova ‘leva’ tra le artiste di Netflix ha fatto sognare tutti gli appassionati del cinema e non in un contesto di presentazione molto attraente. Si tratta dell’uscita della nuova pellicola, “Toscana“, dove l’ex protagonista di “Un Posto al Sole” si esibirà in un ruolo più decentrato rispetto alle ultime esperienze.

Fan e telespettatori hanno imparato ad apprezzarla durante le riprese del sequel d’azione di “Gomorra“, dove Cristiana ricopriva il ruolo di una rigidissima boss camorristica.

La sua carriera nasce sotto i riflettori della soap opera più vista dell’ultimo secolo, “Un Posto al sole” dove l’attrice ha dimostrato la giusta versatilità

Cristiana Dell’Anna illumina il cinema di “Venezia” con un primo piano incantevole

PER VEDERE LA FOTO DI CRISTIANA DELL’ANNA, VAI SU SUCCESSIVO