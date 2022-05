Eintracht-Rangers, le pagelle e il tabellino della finale di Europa League

Allo stadio “Sanchez Pizjuan” di Siviglia, in scena la finalissima di Europa League tra Eintracht e Rangers. Le pagelle e il tabellino.

Al 57′ passano in vantaggio i Rangers in virtù di un erroraccio della difesa dell’Eintracht soprattutto di Show che ha messo Aribo davanti a Trapp, la sua conclusione è stata precisa da aver portato in vantaggio gli scozzesi.

Al 69′ arriva il pareggio dell’Eintracht con Kostic che trova il cross per Borrè. Quest’ultimo si infila tra Goldson e Bassey e trova la deviazione vincente sul primo palo.

Si va ai supplementari.

Eintracht-Rangers: le pagelle e il tabellino della partita

EINTRACHT – RANGERS 1 – 1

RETE: 57’ Aribo, 69’ Borrè

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Tuta (59’ Asebe), Touré, N’Dicka; Knauff, Rode (88’ Jakic), Sow, Kostic; Kamada, Lindstrom (71’ Hauge); Borré. All. Glasner

RANGERS (5-4-1): McGregor; Tavernier, Lundstram, Goldson, Bassey, Barisic; Aribo, Jack (74’ Davis), Kamara, Kent; Wright (74’ Sakala). All. Van Bronckhorst

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia)

