Emma Marrone a muso duro contro Elodie: il video del loro scontro è divenuto virale sul web. Il motivo è inaspettato

L’edizione 2015 del talent show di “Amici” viene ricordata per aver lanciato talenti del calibro di Elodie Di Patrizi. La nativa di Roma, che sta attualmente lavorando ad un nuovo album, non manca di raggiungere le vette delle classifiche musicali grazie ai suoi singoli.

Ogni volta che Elodie distribuisce un nuovo pezzo, il successo da esso conseguito è automatico e quasi scontato. La bravura dell’artista, valorizzata dalle sonorità delle sue canzoni, è un fatto ormai assodato agli occhi di molti fan.

Proprio Emma Marrone, ai tempi di “Amici 2015”, fu la direttrice artistica e coach della squadra della Di Patrizi. Con quest’ultima, in particolare, la salentina aveva creato un legame particolarmente forte, fatto di momenti di profonda sintonia ma anche di scontri a dir poco furiosi.

Proprio di recente, attraverso Facebook, è trapelato un video che ritrae una vera e propria lavata di capo da parte della Marrone. Elodie, punta sul vivo, era scoppiata a piangere di fronte alle telecamere.

Emma a muso duro contro Elodie: “io nella vita mi sono fatta il cxxo”. Lo scontro furioso

Emma Marrone, in qualità di direttore artistico della squadra dei “Bianchi”, prese particolarmente a cuore il percorso di Elodie Di Patrizi. Il video che vi abbiamo proposto, tornato alla ribalta nelle scorse ore, vede la salentina fare una vera e propria lavata di capo alla concorrente di “Amici”.

La coach, nel caso specifico, rimproverava alla Di Patrizi di non aver fiducia in se stessa. “Sono qui a sbatterti in faccia la realtà” – gridava la Marrone all’allieva, nel tentativo di farle comprendere quanto tenesse a lei – “per fare quello che volevo fare mi sono dovuta fare il cxxo“.

La Marrone, avvicinandosi ad Elodie, le ha poi continuato a ripetere quanto credesse in lei e nel suo talento. La Di Patrizi, a detta di Emma, aveva la stoffa ed il carattere necessari per intraprendere la carriera musicale. Aspetto, quest’ultimo, su cui la salentina non ha mancato di insistere con toni più che perentori.

“Tu le paxxe di fare questo mestiere ce l’hai” tuonava Emma, mentre l’allieva scoppiava a piangere, commossa per il supporto dimostratole dalla coach. A distanza di anni, mai previsione della Marrone si è rivelata più azzeccata.