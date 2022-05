Ormai 18enne la figlia di Renga ha dichiarato sui social per chi batte il suo cuore di giovane donna, notizia che ha sconvolto il papà super geloso.

Lei è la figlia primogenita della passata relazione tra Ambra Angiolini e Francesco Renga durata 15 anni ma terminata nel 2015 per divergenze caratteriali e di progettualità futura.

Classe 2004, Jolanda Renga è legatissima ai genitori ed è ancora nella mente di molti quando appena pochi mesi fa ha lasciato il segno sui social rifilando a “Striscia la Notizia” una lezione di comportamento dopo l’attacco sconsiderato alla madre con il Tapiro d’Oro.

La ragazza oggi è una giovane donna maggiorenne e sempre più, anche se timidamente, si sta aprendo al mondo mostrando tutta la sua forza interiore.

Pochi giorni fa ha rivelato al papà anche il suo nuovo amore, chi le ha rubato il cuore e che la terrà occupata per i prossimi mesi. Come ha reagito Francesco all’ammissione di colpa della figlia? La frase spiazza tutti, nessuno ci credeva.

Jolanda Renga confessa tutto, ecco chi è il suo grande amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jolanda (@jolandarenga)

“Bugo, non essere geloso” scrive la ragazza a margine del post Instagram che la vede abbracciata teneramente a dei cavalli custoditi all’interno di una rimessa in campagna. Il suo sorriso beffardo conquista e ammalia per la gentilezza che i suoi occhi emanano tanto da intenerire i fan che non si sono sottratti dal lasciarle un pensiero.

“Finalmente hai preso un cucciolo per la casa 😍”, “Se avessi avuto una figlia, l’avrei voluta proprio come te….Una ragazza dalla forte personalità che diventerà una donna eccezionale”, “Che dolce sorriso che hai 😍❤️”, “Ma quanto sei bella Danda 😍❤️”.

Cosa dirà il suo cagnolino di questi nuovi amici? L’ultimo scatto la cattura proprio accanto al suo Bugo con il muso appoggiato alla sua spalla quasi volesse coccolarla e consolarla. Papà Renga non ha potuto far altro che sciogliersi come neve al sole di fronte queste immagini così spensierate, “Amore mio” si limita a commentare a margine del post.

Jolanda è un esempio ben riuscito di come, anche con due genitori separati, una ragazza possa crescere protetta dall’amore genitoriale e da valori forti che saranno le sue colonne portanti per una crescita consapevole ed equilibrata.