Giorgia condivide con i fan un buongiorno speciale: il web impazzisce anche per la versione più curiosa della cantante

E’ da tutti conosciuta come una delle cantanti più intonate italiane, la sua voce supera ogni limite e i suoi brani sono emozionanti e commoventi. Giorgia è un’artista unica che nel corso degli anni ha conquistato la stima e l’affetto di molti fan.

Con tanti sogni nel cassetto, la cinquantunenne ha deciso di voltare pagina e intraprendere un nuovo percorso: ha partecipato a un film diretto e scritto da Rocco Papaleo dal titolo Scordato.

Giorgia, il buongiorno ai fan: vi piace? – FOTO

Giorgia non è un’amante dei social, ma non rinuncia a condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate. Seguita da quasi novecentomila follower, la cantante non perde occasione di interagire con loro, facendo emergere sempre la sua parte genuina.

Semplicità e naturalezza l’hanno contraddistinta fin dall’esordio e oltre al talento sono queste le caratteristiche che l’hanno portata al successo.

Ed è proprio in questa cornice che Giorgia dà il buongiorno ai fan, pubblicando una foto che ha lasciato tutti a bocca aperta.

“Il fascino della mattina – ha ironizzato – era presto, molto presto”. Così ha scritto sotto al post dove indossa i calzoncini e t-shirt ed appare scapigliata.

“Cambia poco, resta la luce che emani”, ha commentato qualcuno sotto al post e qualcun altro ha aggiunto: “Sei veramente una creatura di luce”, poi ancora “Ad ogni ora del giorno il suo…sempre fascino è”.

A quanto pare al pubblico che la segue non importa del trucco e filtri, ai fan piace Giorgia così com’è, in tutta la sua unicità che la rende una donna irresistibile.

L’artista ne ha passate tante, ma tra alti e bassi è riuscita sempre a trovare il modo di rinascere e fare vedere il meglio di sé in ogni situazione. Il pubblico può stare tranquillo, Giorgia non abbandonerà la musica per la recitazione, la sua voce è troppo bella per rimanere nascosta.