Gratta e vinci, con soli 10 euro si porta a casa una fortuna: una cifra mai raggiunta prima

Colpo di fortuna in Portogallo, una cliente acquista un biglietto del “Gratta e vinci” e si porta a casa una cifra mai vista prima: i dettagli.

Quante volte abbiamo sentito parlare di ‘fortuna‘ in questi giorni! Con la crisi economica che imperversa ogni giorno e i prezzi alle stelle sull’acquisto dei beni di prima necessità e non solo, i cittadini si affidano sempre più alla Dea Bendata.

Questa volta il salto di qualità avviene fuori dai confini nazionali e più precisamente in Portogallo dove una cliente abituale di un locale di ricevitoria ha intascato una cifra davvero esaltante.

Non era mai successo prima di oggi che un cliente avesse ‘sbancato’ le casse del punto vendita sito in Avenida D.Nuno Alvares Pereira a Barcelos. La località dove è avvenuto il colpo di fortuna del secolo aveva registrato diverse vincite ma mai di questa portata

Portogallo, a Barcelos la vincita record: il cliente ‘sbanca’ il locale con una cifra monstre. I dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da grattaegratta i gratta e vinci (@gratta.gratta)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Serie A 2021/2022: calendario, risultati e classifica aggiornati

In una ridente cittadina del distretto di Braga, in Portogallo è stata agguantata una cifra record in seguito all’acquisto di un “Gratta e Vinci” da 10 euro.

La cliente al quale la Dea Bendata ha strizzato l’occhio è una persona che abitualmente frequenta quel punto vendita a pochi passi da casa.

Barcelos è un quartiere portoghese situato in un punto geografico strategico, ovvero un ponte di collegamento tra Santiago di Compostela e la capitale, Lisbona.

E’ proprio lì che poche ore fa è avvenuta la straordinaria vincita di un ticket da ricevitoria, uno di quelli corrispondenti ai nostri “Milionari” italiani. Fino a ieri, la cifra record aggiudicata da un cliente era stata di 20 mila euro su quattro biglietti vincenti venduti in 23 anni di attività.

Stavolta la ruota della fortuna ha girato dalla parte di una signora, visibilmente commossa come si evince dalle dichiarazioni del titolare del punto vendita che le ha rilasciato il ticket vincente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Sabrina Salerno “Con la testa tra le nuvole e i piedi sulla sabbia”: reggiseno non prevenuto sotto l’abito trasparente – FOTO

Il cliente abituale in questione ha portato a casa la cifra record di 100 mila euro, un vero e proprio ‘affare del secolo’, nonchè una rarità in quelle zone ‘spirituali’ legate al celebre “Cammino Portoghese”.