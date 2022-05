Laura Pausini, dopo tanto tempo le succede ancora. La situazione che nessuno poteva immaginare

Laura Pausini. La super star internazionale, orgoglio tutto italiano, ha da poco completato il suo impegno come presentatrice dell'”Eurovision Song Contest”. Cosa le è successo durante la manifestazione

Il 16 Maggio scorso Laura Pausini ha spento 48 candeline. Il suo compleanno cade a chiusura perfetta di un periodo davvero intenso ma incantevole per lei.

La celebre cantante ne ha fatta di strada dal piccolo paesino di Solarolo. Emersa nel 1993 al “Festival di Sanremo” con il brano adolescenziale “La solitudine” è tra gli artisti italiani più conosciuti in tutto il mondo. Si stima che abbia venduto oltre 70 milioni di dischi in meno di 30 anni di carriera e ha collaborato con star internazionali come Madonna, Phil Collins, Michael Jackson, Gloria Estefan, Michael Bublé, Ray Charles e molti altri.

Laura Pausini: cosa è accaduto all'”Eurovision Song Contest”. I fan preoccupati per lei

Laura Pausini ha calcato i palchi più prestigiosi del mondo. Ha vinto un Grammy (il più alto riconoscimento in ambito musicale a livello internazionale), quattro Latin Grammy, un Golden Globe nel 2021 grazie a “Io sì (Seen)” (prima canzone non in lingua inglese a riuscirci), parte della colonna sonora del film “La vita davanti a sé”. Per lo stesso brano ha ottenuto anche una candidatura come Miglior canzone originale durante la 93esima edizione del Premi Oscar (prima canzone in italiano ad avere tale onore).

Si è esibita davanti a migliaia di persone, schiere di fan adoranti ma anche celebrità indiscusse e personalità del mondo della politica e della cultura. Il 17 Marzo scorso è stato rilasciato un documentario sulla piattaforma Amazon Prime Video riguardo la sua storia dal titolo “Laura Pausini: Piacere di conoscerti”, in cui si prospetta anche un presente alternativo nel caso in cui non avesse vinto il “Festival di Sanremo” nel 1993.

Si può dedurre che ormai sia abituata a stare sotto i riflettori e a essere al centro dell’attenzione. Invece, Laura Pausini ha dimostrato ancora una volta tutta la sua umiltà.

Dal 10 al 14 maggio è stata membro del terzetto dei presentatori dell’“Eurovision Song Contest 2022”, tenutosi al PalaOlimpico di Torino insieme a Mika e Alessandro Cattelan. Non ha mai nascosto di essere stata molto emozionata nel ricoprire un ruolo così inusuale per lei.

Durante lo show è mancata sul palco per svariati minuti. Il motivo? Un malessere momentaneo che lei stessa ha spiegato sul suo profilo Instagram con queste parole: “Volevo tranquillizzarvi e dirvi che sto bene. Durante questa finale ho avuto un calo di pressione e per questo motivo mi sono dovuta fermare una ventina di minuti su consiglio delle dottoresse che mi hanno soccorsa e che ringrazio tanto”.

Ha poi concluso: “Gli ultimi 6 mesi sono stati carichi di lavoro e ho ceduto allo stress… ma sono felice di aver chiuso la serata insieme ai miei adorati compagni di viaggio”.