“Caliente como un fuego” Maria Pedraza, un pericoloso gioco di curve pronto ad esplodere – FOTO

Maria Pedraza lascia tutti a bocca aperta con la sua ultima foto sui social: un pericoloso gioco di curve pronto ad esplodere.

Maria Pedraza è certamente ad oggi una delle attrici spagnole più desiderate non solo in Spagna – sua terra d’origine – ma letteralmente oltre ogni confine nazionale. In Italia ad esempio la ballerina 26enne è molto apprezzata ed il numero di followers, pari a 12 milioni dimostra chiaramente questo suo successo.

Nota per il suo ruolo ne “La Casa di Carta” certamente il curriculum di Maria si è arricchito notevolmente partecipando a numerosi progetti squisitamente spagnoli, di cui alcuni hanno visto un successo mondiale, come il caso appunto della celebre serie che le ha dato un’incredibile fama. Ammaliati dalla sua bellezza, ogni scatto è un trionfo di emozioni.

Maria Pedraza, un gioco di curve pronto ad esplodere: magnetica

Per saperne di più, vai su Successivo