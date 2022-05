Scontro frontale tra auto e scooter lungo la provinciale: morto un uomo

Un uomo di 54 anni è rimasto vittima di uno scontro frontale verificatosi ieri sera tra il suo scooter ed un’auto sulla provinciale 253 a Medicina (Bologna).

Maurizio Labanti, 54enne di Medicina, comune in provincia di Bologna, è la vittima dell’incidente verificatosi nella serata di ieri, martedì 17 maggio, sulla strada provinciale 253 San Vitale.

Labanti, stando alle primissime informazioni, come riportano alcune testate locali e la redazione de Il Resto del Carlino, viaggiava alla guida del suo scooter di grossa cilindrata, quando, per ragioni ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con un’auto, una Nissan condotta da un 51enne che viaggiava in direzione opposta. Dopo l’urto, l’uomo è finito sull’asfalto sbalzato dalla sella.

Immediato l’arrivo dei soccorsi. L’equipe medica ha provato invano a rianimare Labanti, ma poi si è dovuta arrendere all’evidenza appurandone il decesso che sarebbe sopraggiunto sul colpo dopo il sinistro. Sotto shock, l’automobilista che non avrebbe riportato gravi conseguenze ed è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso.

Il compito dei rilievi e di ricostruire lo scontro è stato affidato ai carabinieri della Tenenza di Medicina. Secondo i primi riscontri, scrive il collega Zoe Pederzini su Il Resto del Carlino, pare che uno dei due mezzi potrebbe aver invaso la corsia opposta forse per un malore o una distrazione del conducente. Poi il terribile impatto frontale costato la vita al 54enne.