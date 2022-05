“Non perdere mai il sorriso”, Mercedesz alla conquista dell’Isola nonostante tutto – FOTO

Mercedesz si impegna nelle attività quotidiane col sorriso per restare sull’Isola, nonostante le polemiche delle ultime ore

Che la presenza di Mercedesz sull’Isola dei Famosi non sarebbe passata inosservata, e avrebbe anzi portato un certo scompiglio, lo sapevamo ben prima del suo arrivo in Honduras. La showgirl e influencer italo-ungherese, nei suoi pochi giorni di permanenza sulla Palapa, ha già infiammato, eccome, il dibattito.

La 30enne è del resto approdata tra i naufraghi come una delle ‘Conquistadoras‘, il che chiariva abbastanza le sue intenzioni. Fin da subito, ha manifestato un certo interesse per Edoardo Tavassi, uno dei single del gruppo, e tra i due è nata subito una certa intesa. Ma la trama si sta complicando.

Le notizie sulla vita sentimentale di Mercedesz hanno già creato alcune polemiche, in studio e nel gruppo. La giovane era fidanzata fino a pochi giorni prima di partire per l’Isola, e se tra i commentatori sono partite le accuse aperte di un interesse ‘di facciata’, a fini televisivi, per Edoardo, l’uomo sta iniziando a nutrire qualche dubbio, gli stessi avanzati fin da subito da sua sorella Guendalina.

Mercedesz, lo sguardo che dice tutto: tiene duro ed è pronta a dare battaglia, cosa sta succedendo

Non bastasse, in Italia, nel frattempo, l’ex fidanzato di Mercedesz, Lucas Peracchi, ha avanzato accuse a lei e alla sua famiglia per gli ‘intrighi’ relativi al periodo della loro relazione. “Sono felice di esserne uscito”, ha detto.

Non sappiamo se di questo Mercedesz sia stata informata, ma, intanto, sull’Isola ha dimostrato fin da subito una certa iniziativa. Del resto, non è la prima volta per lei in Honduras e sa come comportarsi in mezzo alla natura, dandosi da fare con le attività quotidiane.

L’ultimo scatto la ritrae con un sorriso e uno sguardo determinato che parlano da soli. A prescindere da ciò che si dica di lei, vuole andare fino in fondo e i fan la incoraggiano a dare il meglio.

Scopriremo nelle prossime puntate cosa succederà. A prescindere dal cuore di Edoardo, comunque, Mercedesz vuole di sicuro conquistare fortemente l’Isola.