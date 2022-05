Michela Quattrociocche torna bambina e condivide con i fan uno scatto pazzesco che ha già fatto il giro del web: che principessa

Era una ragazza quando si è fatta conoscere dal pubblico italiano grazie ai film Scusa ma ti chiamo amore e Scusa ma ti voglio sposare, oggi è una donna strepitosa con tante esperienze alle spalle e due figlie fantastiche che la supportano e sostengono.

Stiamo parlando di Michela Quattrociocche, l’attrice romana che ha conquistato milioni di fan grazie alla sua bellezza e talento. Sui social è molto attiva e le sue foto fanno sempre il giro del web.

Michela Quattrociocche, la bambina che è in lei esce allo scoperto – FOTO

Michela Quattrociocche, dopo la separazione dal marito Alberto Aquilani, ha voltato pagina ed oggi è felice accanto alle sue bambine e al suo fidanzato Giovanni Naldi. Sembra essersi allontanata anche dal mondo della televisione e dello spettacolo, infatti i fan riescono a seguirla solo sui social dove non perde occasione di condividere con loro molti momenti delle sue giornate.

Nonostante sia ormai una donna matura e affermata, l’attrice romana non rinuncia a convivere con la sua parte da bambina e così in alcuni casi sfoggia il peter pan che è in lei.

“Qual è il vantaggio di essere adulti se ogni tanto non puoi assecondare il bambino che è in te?”. Ha scritto sotto ad uno degli ultimi post diventato virale. Indossa una maglia con Minnie e la foto è stata scattata in una cornice rosa, sembra la camera delle principesse della famiglia.

“Sei la migliore” qualcuno ha aggiunto sotto al post e poi ancora “Sei meravigliosa come sempre”, qualcun altro ha aggiunto: “Le ventenni mute”.

Michela Quattrociocche ha lasciato il segno e ancora una volta non è passata inosservata. Il pubblico vorrebbe rivederla in televisione, in particolare in qualche programma o reality. Per il momento non ci sono dettagli al riguardo, l’attrice si sta dedicando interamente alla sua famiglia. Il resto può attendere.