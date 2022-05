Miriana Trevisan, il video che ha emozionato migliaia di fan diventa virale: a sorpresa, insieme alla showgirl ci sono proprio loro…

La recentissima avventura al “GF Vip” sembra aver letteralmente giovato alla splendida Miriana Trevisan. La showgirl, che ormai da qualche anno era assente dalle scene televisive, è tornata alla ribalta proprio grazie al reality di Canale Cinque.

Un’esperienza emozionante e al contempo faticosa per l’ex moglie di Pago, che al “GF Vip” ha letteralmente dato tutta se stessa, non temendo di mostrare la propria vera natura. Alla luce di ciò, durante gli scorsi mesi, il consenso social della Trevisan è a dir poco lievitato.

A contribuire al successo di Miriana, indiscutibilmente, è stato anche il riavvicinamento tanto agognato dal pubblico con l’ex marito Pago. Eppure, come il recente video postato dall’ex gieffina non manca di testimoniare, ci sarebbero anche altre persone di cui la Trevisan non riesce proprio a far a meno…

Miriana Trevisan, il VIDEO ha emozionato milioni di fan: “non c’è per sempre senza di voi”

Sono quasi 300mila i followers che, da qualche mese a questa parte, non si perdono neanche una pubblicazione della bellissima Miriana Trevisan. Grazie al percorso al “GF Vip”, la showgirl è riuscita a riaccendere i riflettori sulla sua persona, nonché a far conoscere lati del suo carattere che non erano mai emersi fino ad ora.

Il risultato, ovviamente, è stato quello di aver racimolato un consenso social sempre maggiore. L’ultima clip che la Trevisan ha postato attraverso Instagram ne è la prova lampante. Nel video sono racchiusi i momenti più belli di un incontro che Miriana ha organizzato assieme a delle fan.

Quest’ultime le hanno fatto recapitare un dono più che gradito: un disegno raffigurante Miriana ed una delle persone a cui la showgirl si è maggiormente legata all’interno del reality, ovvero Manila Nazzaro. La Trevisan, commossa ed emozionata per l’affetto dimostratole dalle fan, non ha mancato di ringraziarle pubblicamente.

“Non c’è un ‘per sempre’ senza di Voi” ha scritto l’ex gieffina, sottolineando quanto l’amore del pubblico, ai suoi occhi, appaia più che fondamentale. Una sorpresa che, stando a quanto è trapelato, Miriana avrebbe apprezzato con tutto il suo cuore.