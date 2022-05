Royal Family: tutto in subbuglio per il gossip tirato fuori dal passato. Quella storia di Carlo che fece risentire Elisabetta

Con la Royal Family non c’è mai da stare tranquilli. C’è sempre qualche pettegolezzo, qualche indiscrezione o news che interessa i sudditi ma anche i cittadini di mezzo mondo. Ogni cosa che faccia un componente della famiglia diventa notizia da passarsi e commentare.

Ecco che così la Regina Elisabetta sa che non può dormire sonni tranquilli perché c’è sempre qualcosa che va a turbare gli animi del Palazzo. Questa volta però si parla di un vero e proprio scandalo ed il responsabile è suo figlio Carlo, il futuro erede al trono.

Dal suo passato emergono alcuni scheletri nell’armadio molto ma molto pesanti. Ecco di cosa si tratta.

Royal Family, la storia di Carlo da scandalo: la verità

In pochissimi lo sapevano o lo ricordavano prima. Adesso è stato riportato alla luce un dettaglio del passato del principe Carlo che ha fatto molto scalpore. A chiarire la vicenda ci ha pensato il magazine tedesco Revue Heute che in questi giorni ha raccontato a tutti cosa è successo nella vita dell’erede al trono.

Un vero colpo di testa, un innamoramento importante e tenuto segreto per lungo tempo. Carlo si era invaghito di una parente e per meglio specificare di sua cognata. Non si tratta della sua attuale compagna, Camilla Parker, ma della prima moglie del principe, Lady Diana.

In pochissimi lo sapevano: prima di convolare a nozze con la compianta principessa amatissima dai sudditi, Carlo aveva avuto un’importante storia d’amore con sua sorella, Lady Sarah. I due hanno avuto una relazione appassionata e lunga fino a quando lei ha deciso che tra di loro era finita.

All’epoca la donna aveva rilasciato un’intervista che fece molto scalpore ed infuriare la regina Elisabetta. Dichiarò che Carlo era stato solo uno della centinaia di fidanzati che aveva avuto e che non lo avrebbe sposato comunque “né se fosse stato spazzino né se fosse stato Re d’Inghilterra” aveva detto.

La regina madre fu molto infastidita da queste parole e proibì a Carlo di frequentare la donna. Poi nella sua vita arrivò Lady D ed il resto è storia.