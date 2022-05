Sangiovanni a cuore aperto parla con il suo pubblico: la confessione intima ed inaspettata. Ecco le sue parole

Basta dire il suo nome per far saltare di gioia milioni di giovani e anche diverse persone adulte. A soli 19 anni ha conquistato mezza Italia con il suo sound e le sue canzoni. Per lui il successo è esploso in un attimo. Parliamo di Sangiovanni, il cantante ex allievo di “Amici” che nel giro di un anno ha scalato tutte le classifiche di casa nostra con i suoi brani. In primis Lady che ha vinto il disco d’oro nel 2020.

Tanti progetti e tanti sogni da realizzare per il giovane artista che non ha voglia di fermarsi. Oltre alla musica con il nuovo album ed i concerti in programma, anche la strada del cinema. Lo possiamo vedere, infatti, in un piccolo cameo, nella terza stagione di Summertime, la serie Netflix di grande successo.

In tutto questa meraviglia ogni tanto c’è da fare però anche qualche riflessione e Sangiovanni l’ha regalata a tutti su Instagram.

Sangiovanni tira le somme: prima così in alto e poi giù

Un profilo rifatto quasi da zero, 1,6 milioni di follower e tanto ancora da raccontare. Sangiovanni sui social è ripartito da zero con l’uscita del suo nuovo album cancellando tutti i contributi precedenti. E così adesso lo vediamo con i capelli corti e nei suoi abbracci con il pubblico, di sera in sera, per i suoi live.

E dopo tanto corri corri, ieri l’artista si è fermato a riflettere e ha lasciato un messaggio per tutti. Un pensiero altalenante proprio come il suo “Cadere Volare”. In un attimo su, sopra le nuvole, per la felicità di questi giorni e per tutto l’affetto che il pubblico gli sta dimostrando e un attimo dopo giù, quasi nello sconforto.

Sangio ammette che il pubblico gli manca: dice di avere “fame di assaporare tutto questo nel più breve tempo possibile” ed in questi giorni senza concerti, dice, “mi sembra di boccheggiare”.

Insomma i live per lui sono linfa vitale alla quale non si rinuncia. Poi però torna con i piedi per terra e pensa al futuro con un pizzico di paura: “La cosa brutta invece è che non so per quanto durerà – realizza – fino a dove arriverò o se finirà prima o poi”.