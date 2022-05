Segni Zodiacali, sapete qual è il peggior difetto del Leone?

Segni Zodiacali, sapete qual è il peggior difetto dei nati sotto il segno del Leone? È la loro caratteristica principale.

Sei in cerca di risposte? Chiedilo alle stelle! Come insegna la nuova serie Netflix, “Guida astrologica per cuori infranti”, siamo noi gli artefici del nostro destino, ma non c’è nulla di male nel credere che le stelle e i pianeti possano guidarci dall’alto. Come la luna influenza le maree, anche i nostri comportamenti possono subire gli influssi dell’universo. In fin dei conti, siamo tutti immersi in una realtà molto più grande di noi. Yeslife Megazine vi insegna qualcosa di più sui segni zodiacali e sulle loro caratteristiche.

Oggi parliamo dei nati sotto il segno del Leone. Come tutti i segni, anche loro hanno pregi e difetti. Ma vi siete mai chiesti quale sia il loro peggior difetto?

Leone, il più orgoglioso dei segni zodiacali

Il Leone è decisamente il più orgoglioso dei segni zodiacali. Come tutti i segni di fuoco, ha un carattere molto forte e tende a porsi al centro dell’attenzione. La sua grande autostima gli permette di non essere influenzato dal giudizio degli altri e di proseguire dritto per la sua strada anche quando sembra che abbia tutti contro. Tuttavia, quando non riceve abbastanza attenzioni, il suo orgoglio si attiva e lo porta subito ad indispettirsi. Volete attrarre un Leone? Il segreto e mostrarsi sfuggenti!

Per quanto riguarda i pregi, il Leone è un segno che ispira immediatamente fiducia. Leader nato, è sempre il primo ad offrirsi per coordinare progetti e gestire le attività di gruppo. Se riesce a scendere a patti con il suo carattere suscettibile, il partner del Leone può trarre grandi vantaggi dalla sua vicinanza. I nati sotto questo segno sono protettivi senza essere gelosi, naturali portatori di gioia ed incredibili fonti di stabilità per le persone che hanno intorno. Sanno essere dei buoni genitori, perché lasciano ai figli la giusta libertà senza essere troppo permissivi.