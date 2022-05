Andrea Delogu lo ammette pubblicamente e diventa protagonista della cassanata del secolo. Il video di coppia inatteso travolge la rete.

Ricordate quando il termine “cassanate” venne rivendicato ufficialmente anche dall’Enciclopedia Treccani? Ecco, cercare di tenerlo a mente. Perché potrebbe accadere lo stesso anche alla conduttrice e scrittrice Andrea Delogu in questo inizio d’estate 2022. Il video apparso in rete questa mattina sembra essere pronto a passare alla storia.

Se alcuni avrebbero da ridire sul finale scelto dall’autrice per il suo romanzo “Contrappasso“, la speaker di Rai Radio Due decide coraggiosamente di passarci su. Nel mentre “Internazionale” riaccende l’attenzione su di esso elogiando “la bella storia” raccontata da Andrea “in un universo immaginato ma alla fine realistico“. Molto più di quanto si possa credere. Quest’oggi, però, si volta pagina.

In attesa dell’incontro della conduttrice con l’amata Giulia Soleri, che si svolgerà il prossimo sabato 21 maggio, presso l’Arena Bookstock di via Nizza, con il fine di presentare ai lettori la sua “Signorina Nessuno”, Andrea diventa subito protagonista di una “Cassanata da Oscar“.

“Non riesco a smettere” Andrea Delogu il VIDEO di coppia dilaga in rete: che cassanata!

“Non riesco a smettere di guardarlo” confessa un utente su Instagram, osservando l’inatteso assolo di coppia tra Andrea e Silvia Boschero. “Siamo le conduttrici più educate di Rai Radio Due?“, esordisce la prima. “No“, risponderanno in coro entrambe. E ancora: “gli altri conduttori non dicono mai parolacce?”

“Chapeau“, una rima all’unisono per confessare le loro più sincere intenzioni. Vi ricorda qualcuno? Non era Harry Potter a giurare “solennemente di non avere buone intenzioni“, finendo col smascherare ad hoc i reali pericoli del suo mondo magico?

Allora avrete bene a mente anche il suo eterno e internazionale trionfo. Che dunque Andrea e Silvia siano sulla stessa strada? Che dire, stando al parere dei loro fan: “non ci sono dubbi“. Perciò: “Attente a quelle due“.

Infine l’emozionante standing ovation che segue l’ultimo post della conduttrice sarà inoltre anticipata, a pochi minuti di distanza, dalla pubblicazione del suo irresistibile tutorial sulle note di “Centro Di Gravità Permanente“.

Andrea rievoca, assieme ai conduttori di Rai Radio Due e alla collaborazione di altri esponenti del mondo dello spettacolo, tra cui Lillo Petrolo e Maria Di Biase, un bagaglio d’indimenticabile leggerezza e profondità lasciato in eredità dal maestro Franco Battiato, prematuramente scomparso lo scorso 18 maggio.