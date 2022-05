Storie italiane, Eleonora Daniele in lacrime: “Sei una persona straordinaria”

“Storie italiane” è tornata questa mattina con il consueto appuntamento ed ha raccontato una storia unica che ha commosso il pubblico

Commozione in diretta a “Storie italiane” dove Eleonora Daniele ha raccontato una vicenda che ha lasciato tutti a bocca aperta. La conduttrice ha voluto ripercorrere insieme agli ospiti e al pubblico la storia di una famiglia che non ha mai perso la speranza, anche quando la vita l’ha messa a dura prova.

“Era luglio 2020 quando Cristina va in arresto cardiaco al settimo mese di gravidanza. Rimane per quasi mezz’ora senza ossigeno, appesa tra la vita e la morte. Quel giorno nascerà anche la sua bambina – ha affermato la Daniele – dopo due anni la mamma domenica scorsa ha potuto abbracciare per la prima volta la figlia Caterina”.

Storie italiane, Eleonora Daniele commossa in diretta

Dopo aver mandato in onda la copertina, Eleonora Daniele ha aperto il collegamento con Maria Grazia Sanrocco, l’inviata di “Storie italiane”, che ha raggiunto l’abitazione di Cristina per poter parlare con il marito che in questi anni non ha mai perso la speranza di poter riabbracciare sua moglie e di poter fare incontrare madre e figlia.

In tutto questo tempo i messaggi sui social non sono mai mancati, anche Gianna Nannini ha voluto inviare un video a Cristina e il filmato è diventato virale.

Gabriele Succi, il marito di Cristina, nonostante le mille difficoltà, ha deciso che farà incontrare sua moglie e sua figlia tante altre volte. “Domenica è stata la prima volta, Cristina tutte le settimane tornerà a casa piano piano – ha aggiunto – io ho l’obbligo di farla tornare da noi”.

“Sei straordinario Gabriele – ha affermato Eleonora Daniele – mi stai facendo commuovere”. La conduttrice non è stata l’unica ad emozionarsi, anche gli ospiti in studio non hanno potuto fare a meno di sorridere ad una delle storie più belle mai raccontate prima d’ora.

Il messaggio di speranza

“Di questa storia mi ha colpito il sorriso – ha aggiunto Antonella Boralevi, ospite in studio – il cuore sa cose che noi non sappiamo. Questa meravigliosa mamma sorride, che cos’è il sorriso? Una funzione della nostra anima”.

La Boralevi non riesce a trattenersi e continua il suo discorso con un messaggio speciale: “Questa storia ci riempie l’anima, ce l’allarga – continua – ci dice che c’è sempre una strada, una speranza e la speranza ci porta sempre a casa”.

Eleonora Daniele ha poi ripreso la parola facendo gli auguri a Gabriele che reputa un uomo coraggioso, che non ha mai perso la forza e la speranza di andare avanti. “Grazie Gabriele, speriamo si possa riprendere tua moglie e che tutto vada per il meglio”.

Così la conduttrice conclude questa parte di “Storie italiane” che non è stato un semplice racconto, ma una vera e propria storia di coraggio.