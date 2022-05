L’ultimo “compromettente” video di Elettra Lamborghini rapisce l’attenzione degli utenti. Cosa sta combinando l’ex coach di “The Voice of Italy”?

A sole poche ore di distanza dai casalinghi festeggiamenti in onore del suo ventottesimo compleanno, l’artista canora Elettra Lamborghini continua a sorprendere i suoi fan con un video apparso in rete nella giornata di oggi, mercoledì 18 maggio.

Dopo aver preso parte a numerosi reality in voga nella penisola italiana, fra cui più recentemente quello de “L’Isola Dei Famosi” al fianco di Ilary Blasi, la sua hit “Pistolero” ha letteralmente conquistato la stagione estiva 2021.

L’ex opinionista di “Domenica Live” e concorrente di “Name That Tune – Indovina la canzone”, ha voluto dedicare a se stessa una meritata pausa dall’ambiente mondano. Così, dopo aver coronato l’importante occasione di ieri con i suoi affetti più cari. In primis ovviamente il suo adorabile partner in crime, nella musica come nella vita, Afrojack.

“Si suda e si…” Elettra Lamborghini fiammante allo specchio – il VIDEO è “compromettente”

PER VEDERE IL VIDEO DI ELETTRA LAMBORGHINI, VAI SU SUCCESSIVO.