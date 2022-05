Suor Cristina, dopo “The Voice” si innamora e si sposa con lui: la notizia è sconvolgente

Ricordate la suora che ha rubato il cuore agli italiani con il suo talento e la sua freschezza? Ecco oggi cosa fa…

Cristina Scuccia meglio nota come Suor Cristina, nasce a Vittoria in provincia di Ragusa. Diventa un vero e proprio personaggio televisivo nonostante la sua vocazione.

Suor Cristina (ansa foto)

Ha preso i voti nel 2012 nella congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia.

Ma ciò che l’ha resa celebre è stato partecipare alla seconda edizione del talent show ”The voice”, in squadra con J-AX, vincendo il programma grazie alla sua voce e al suo talento.

Dopo quella esperienza ha persino ottenuto un contratto discografico con la Universal Music, diventando celebre anche in Francia e in Giappone.

Non solo, Suor Cristina ha partecipato anche alla quattordicesima edizione di ”Ballando con le stelle” nel 2019, venendo però eliminata nel corso dell’ottava puntata.

Dunque, vi ricordate di Suor Cristina e del suo personaggio amatissimo dal pubblico? Ora vi sveliamo cosa fa e com’è diventata oggi.

Ecco cosa fa oggi Suor Cristina

L’ultima volta che l’abbiamo vista in TV è stata due anni fa, durante la partecipazione ad una puntata di ”Guess My Age – Indovina l’età“ con Enrico Papi.

Ma oggi cosa fa Suor Cristina? In una recente intervista ha rivelato: “Mi sono sposata definitivamente con Dio, con più consapevolezza: sono passata un amore ancora più profondo…Ho dovuto purificare la parte della mia vita dedicata al canto e unirla le mie scelte religiose”.

Dunque Suor Cristina si è sposata ma con Dio.

Quando era stata ospite di ”Domenica In”, aveva spiegato le sue intenzioni a proposito della sua carriera musicale, chiarendo: “Per me cantare è un modo per evangelizzare, per comunicare agli altri che consacrare la vita a Cristo non significa morire e chiudersi, ma mettere i propri doni al servizio degli altri”.

Dunque nonostante il suo amore per la musica e la popolarità ottenuta, non ha mai perso la fede e l’amore in Dio che rimane sempre il fulcro della sua vita.