Uomini e Donne, le lacrime del cavaliere commuovono il pubblico: “ha perso sua moglie”

Uomini e Donne, la commozione di Biagio Di Maro ha paralizzato il pubblico in studio: su di lui è emersa una verità tremenda

Biagio e Sylviane stanno proseguendo la loro conoscenza a “Uomini e Donne”, non senza essere soggetti alle critiche implacabili degli opinionisti. Sia Tina che Gianni, nell’attaccare il cavaliere, desiderano mettere in guardia la dama, nuova presenza in studio e perciò estranea alle dinamiche del dating show.

Secondo il parere della Cipollari e di Sperti, il partenopeo, alla luce dei suoi trascorsi, avrebbe sempre dimostrato di non essere realmente intenzionato a trovare una compagna. Tina, ormai da settimane, sostiene che Di Maro abbia tutt’altri interessi.

“Sarai solo una delle tante” – è esplosa Tina, mettendo in guardia Sylviane – “è evidente che a lui non piaci“. La dama, pur apprezzando la protezione offertale dalla Cipollari, è rimasta ferma nella propria decisione: al momento, la sua conoscenza con Biagio non ha ragione di interrompersi.

In aggiunta, Sylviane si è lasciata andare ad una confessione sconvolgente in merito al cavaliere. Fino a questo momento, nessuno aveva mai avuto il coraggio di indagare sul passato travagliato del partenopeo. La rivelazione fatta dalla dama è riuscita a paralizzare e a commuovere i presenti nel giro di un istante.

Uomini e Donne, le lacrime di Biagio Di Maro commuovono il pubblico: “ha perso sua moglie”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Si suda e si…” Elettra Lamborghini fiammante allo specchio: il VIDEO è “compromettente”

Di fronte ai ripetuti attacchi nei confronti di Biagio Di Maro, Sylviane si è sentita in dovere di intervenire. La dama, infatti, non è parsa affatto condividere l’opinione che tutto il pubblico di “Uomini e Donne” si è creato rispetto al cavaliere.

Quest’ultimo, che nell’ambito delle sue conoscenze pregresse non è mai riuscito a trovare una compagna che facesse al caso suo, è stato rapidamente “bollato” da Tina e Gianni come un uomo falso ed un approfittatore. Secondo la Cipollari, nello specifico, Di Maro non sarebbe interessato a nessuna dama del parterre.

“Lui vuole solo arrivare al suo obiettivo” – ha asserito con convinzione la bionda opinionista, spiazzando Sylviane – “quando ci sarà riuscito ti scaricherà“. La dama, tuttavia, non è parsa minimamente disposta ad accettare questa visione della situazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Francesco Renga, la figlia Jolanda ha trovato l’amore: ex di Ambra incredulo, “Non essere geloso” – FOTO

“Io ho parlato molto con lui e mi sembra un uomo con dei valori” ha replicato la donna, sostenendo a gran voce l’autenticità e il buon cuore di Di Maro. Per sottolineare ulteriormente il suo pensiero su Biagio, Sylviane non ha mancato di accennare ad un fatto piuttosto drammatico riguardante il passato del partenopeo.

“Lui si porta dentro un grande dolore” ha esordito con delicatezza la dama, mentre gli occhi di Di Maro si facevano improvvisamente lucidi. “Ha perso sua moglie quattro anni fa… questi eventi ti segnano” ha proseguito Sylviane, che appariva sul punto di scoppiare a piangere insieme al cavaliere.

Nonostante Tina continuasse a ribadire le proprie convinzioni, la restante fetta di pubblico – Gianni Sperti compreso -, è rimasta paralizzata di fronte al racconto della dama. Fino ad oggi, infatti, nessuno aveva mai avuto il coraggio di rivangare l’argomento di fronte al diretto interessato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Charlene di Monaco messa all’angolo: drastica decisione di Alberto, retroscena da brivido

Maria De Filippi, per stemperare l’atmosfera di per sé tesissima, ha cercato di chiarire a Sylviane il punto di vista di Tina. “Lei va in tua difesa perché conosce i trascorsi di Biagio” ha puntualizzato la conduttrice, ma la dama non ne ha proprio voluto sapere di interrompere la conoscenza.