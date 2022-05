“Mi inchino a te”, Veronica Ferraro stende tutti, sbottona la giacca e regala una visione celestiale – FOTO

Arrivata a Mykonos la bella influencer ha dato filo da torcere alla sua community che è rimasta a bocca aperta per la scelta del suo look osé e trasgressivo.

Dopo Dubai una nuova meta di viaggio per la giovane Veronica Ferraro che è stata scelta da Fendi per una collaborazione fotografica in quel di Mykonos.

“Just arrived in Mykonos with @fendi 🌅” ha infatti scritto lei a margine dell’ultimo carosello di foto che la catturano proprio nel bel mezzo di uno shooting vista mare al tramonto nell’isola che ha fatto sognare milioni di persone per i suoi colori vibranti e le sue calde atmosfere suggestive.

Peccato che a vedere le foto di Veronica ci si accorga ben poco del panorama alle sue spalle, l’attenzione è inevitabilmente attratta dalla sua incredibile femminilità e la scelta stilistica che la fotografa ha deciso di provare su di lei con risultati decisamente eccelsi.

Veronica Ferraro si spoglia in spiaggia, slaccia la giacca e…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VERONICA ❤️‍🔥 (@veronicaferraro)

“QUESTO LOOK 🔥❤️”, “No vabbè amo tutto 😍”, “Mi inchino a te!!!”, “Dimmi come fai per favore ❤️”. Questi sono commenti ricevuti a margine del post Instagram unicamente da donne, a dimostrazione di quanto Veronica sia un modello ed un esempio di stile da seguire in ogni occasione.

Nel carosello di scatti targati Fendi indossa infatti un paio di pantaloni a palazzo con pence frontali sull’addome e una giacca over con revers ampio sul bavero, grande fantasia del brand stampata sul tessuto nero-bruciato, ed un tocco di colore solo con la borsa a mano sui toni del giallo e rosa bubble.

TI POTREBBE INTERESSARE –> Il Volo. Gianluca Ginoble, la dote che ha nascosto per tanto tempo: adesso è venuto allo scoperto – FOTO

La stylist con la fotografa ha scelto di tenere la giacca aperta sul petto e mostrare il seno nella sua rotondità senza però svelare nulla di più del consentito. Una tendenza che qui vediamo cavalcare da Veronica ma che è già stata intravista nelle recenti passerelle di moda milanesi e che le giovani donne stanno replicando con grande attenzione ai particolari in versione street style.

TI POTREBBE INTERESSARE –> “Come sei sexy” Alessandra Amoroso, il mini dress accende le fantasie: gambe scoperte e didietro in evidenza – FOTO

Impossibile distoglierle gli occhi di dosso, un fascino indescrivibile con forme sinuose perfette e armoniche. Nuovo colpo riuscito per Veronica che ha portato a casa anche stavolta migliaia di like.