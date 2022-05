Aurora Ramazzotti ha lasciato senza fiato con un cambiamento importante. I fan sono in tilt come Goffredo che non sta più nella pelle per la trasformazione in corso.

Una trasformazione interiore ed esteriore. Questo è quello che sta vivendo Aurora Ramazzotti, impegnata in una nuova avventura con cui si sta spingendo oltre i suoi limiti. La figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti sta vivendo un grande cambiamento, a cui si sta preparando con determinazione.

L’intimo racconto ai fan di cosa sta affrontando ha emozionato tutti, in particolare il suo storico fidanzato Goffredo che non sta più nella pelle per quello che la sua amata, con cui è legato dal 2017, sta per vivere.

I due formano una splendida coppia: molto affiatati, asfaltando le voci su presunte crisi diffuse nel corso del tempo, si supportano a vicenda in ogni sfida, tra alti e bassi. E anche in questa occasione il 26enne romano non ha potuto non sostenere la compagna.

Aurora Ramazzotti: avventura senza precedenti, trasformazione in corso

Sportiva e allenata come non mai. Aurora Ramazzotti si sta preparando a una sfida senza precedenti: una corsa ad ostacoli. A rivelarlo lei stessa sulla sua seguitissima pagina Instagram da ben 2,3 milioni di follower.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Anna Safroncik, appello sui social è virale: “Le donne accanto a me sono..” – FOTO

In splendida forma, ha condiviso sul suo feed da sogno un video mozzafiato in cui si mostra intenta negli allenamenti. Indosso completini sportivi molto fashion, è già visibile il risultato di tutta questa preparazione: asciutta e con i muscoli definiti, è ritratta molto determinata nel conseguire questo importante obiettivo. I fan sono incantati da questa sua nuova sfida, tanto da accorrere e mettere subito il loro like nonché spendere complimenti. Tra i commenti immancabile quello del compagno, sua spalla in ogni sfida.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Ignazio Boschetto, avete visto la nuova fidanzata? E’ irresistibile – FOTO

“Una corsa ad ostacoli, di quelle in cui ti rotoli nel fango e porti in spalla catene da 20kg. Sono molto contenta di intraprendere un nuovo viaggio con la mia Nike family che mi da sempre tanti spunti per migliorarmi e amarmi un po’ di più”, il racconto nell’emozione condiviso nella didascalia al post dalla figlia di Michelle.