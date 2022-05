“Ballando con le stelle” Milly Carlucci sedotta e abbandonata, dopo Todaro l’ennesimo “tradimento”

La padrona di casa ha ricevuta una nuova batosta, nuovo addio all’interno del suo programma di punta. Ecco di chi si tratta.

Tutto è pronto, o quasi, per la nuova stagione di “Ballando con le stelle” in onda su Rai 1 dall’8 ottobre prossimo. Il cast è in formazione mentre allestimenti, location, scalette sono tutte in divenire per l’appuntamento danzante del sabato sera che tiene incollati milioni di telespettatori ogni anno.

Mentre i preparativi corrono alla velocità della luce per far sì che tutto sia perfetto, per Milly Carlucci però è arrivato l’ennesimo addio scenico. Non bastavano Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira che hanno abbandonato il programma e Raimondo Todaro scappato a Mediaset come coach di “Amici”.

Ora arriva un nuovo inaspettato tradimento da parta di un nome importante della sua squadra di professionisti.

Milly Carlucci “tradita” senza pietà. Il nome ha dell’incredibile

Secondo Dagospia questa persona andrebbe a ricoprire il ruolo di esperto nella nuova stagione del “GF Vip 7” al posto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe che non sono tate confermate.

Nulla di certo sull’assegnazione ma pare che il suo nome sia tra i favoriti, soprattutto dopo il successone che ha avuto come commentatore esterno al recente “Eurovision 2022” svoltasi a Torino.

Parliamo di Cristiano Malgioglio che abbiamo potuto ammirare anche nell’ultima edizione de “Il Cantante Mascherato” personificando la maschera Sole Luna. Per Milly questa notizia è stata un vero affronto visto che si vociferava lo avesse scelto come volto da inserire come commentatore al reality.

Per il momento non c’è nulla di certo, dovremmo attendere i prossimi mesi per avere la conferma o smentita definitiva dallo showman decisamente molto conteso tra Rai e Mediaset. Lui che deciderà di fare a tal proposito? Attendiamo con ansia la sua decisione che siamo certi non tarderà ad arrivare proprio tramite stories Instagram.