‘Avvistamento’ pericoloso: Chiara Ferragni, l’accappatoio si apre – FOTO

Chiara Ferragni in uno scatto dal dietro le quinte: il primo piano rivela un dettaglio irresistibile e che alza la temperatura per i fan

Non c’è suo scatto o post su Instagram che non venga accolto da un tributo estasiato di like e commenti di ammirazione. Chiara Ferragni è senza dubbio la regina dei social, non soltanto in Italia. Non è un caso che sia stata definita una delle personalità capace di cambiare profondamente il mondo del web, e non solo quello.

Partita da un blog di moda, ha creato un vero e proprio impero, diventando non soltanto una delle influencer principali al mondo – oggi può contare oltre 27 milioni di follower su Instagram – ma anche una imprenditrice di grande spessore e un personaggio a 360 gradi. Insieme a suo marito Fedez e ai suoi figli, poi, costituisce una delle famiglie più glam e spiate dello Stivale.

Con i suoi fan, Chiara condivide moltissimi momenti della sua vita professionale e privata. Il tutto, sempre con il sorriso e regalando sprazzi di fascino assolutamente accecanti. Come in occasione dell’ultimo post, uno di quelli capaci di fare veramente rumore.

Chiara Ferragni, visione piccante in primo piano coperta solo dai capelli

Chiara si trova sul set e in camerino si sta preparando per uno dei suoi shooting fotografici. Sorridente e suadente come non mai, è pronta per dare il meglio di se stessa. Sessione di trucco conclusa, il suo staff si sta dedicando ai suoi capelli. La folta chioma vaporosa affascina, ma mai quanto il dettaglio che emerge in primo piano e che accende la passione e la fantasia.

L’accappatoio infatti si apre, lasciando ammirare il lato A in purezza. Una scollatura che risalta in maniera pericolosa, coperta solamente dalle lunghe ciocche di capelli che scivolano su di lei.

L”avvistamento’ è di quelli che non passano inosservati, è una visione a cui i fan non possono resistere. Mai così provocante, Chiara ci regala uno di quegli scatti destinati a passare alla storia.