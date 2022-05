Un uomo di 41 anni è stato trovato in casa morto nel pomeriggio di ieri a Città di Castello (Perugia): in corso le indagini della Polizia per determinare cosa sia accaduto.

Sono in corso le indagini della Polizia di Città di Castello (Perugia) sulla morte di un uomo di 41 anni, rinvenuto senza vita all’interno del suo appartamento nel pomeriggio di ieri. L’allarme è partito quando un amico del 41enne, non riuscendo a contattarlo, ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la Polizia che, una volta entrati in casa, hanno trovato il corpo ormai senza vita dell’uomo che presentava delle ferite alle braccia e alla testa. Al momento gli investigatori non escluderebbero nessuna ipotesi.

Città di Castello, 41enne trovato morto in casa: si indaga sulle cause del decesso

Un uomo di 41 anni, le cui generalità non sono note, è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 maggio, a Città di Castello, comune in provincia di Perugia.

Tutto è partito quando, scrive la redazione di Perugia Today, un suo amico ha chiamato i soccorsi, preoccupato per le mancate risposte al telefono del 41enne. Scattata la segnalazione presso l’appartamento in cui l’uomo viveva, in via Borgo Farinario, si sono precipitati gli agenti della Polizia ed una squadra dei vigili del fuoco. I pompieri hanno forzato la porta d’ingresso e, entrati nell’abitazione, hanno fatto la terribile scoperta: il corpo del 41enne ormai privo di vita riverso sul pavimento della camera da letto.

Sul posto sono arrivati anche gli uomini della Scientifica ed il medico legale per i primi accertamenti. Da quanto emerso, riferiscono i colleghi di Perugia Today, sul cadavere sarebbero state rinvenute delle lesioni agli arti superiori ed una ferita profonda alla testa. Ora le forze dell’ordine stanno cercando di determinare cosa sia accaduto all’uomo e le cause del decesso.

Ad ora gli investigatori non escluderebbero alcuna ipotesi sul caso, su cui si mantiene il più assoluto riserbo. Maggiori dettagli potrebbero arrivare dai successivi esami, tra cui l’autopsia, che l’autorità giudiziaria potrebbe disporre nelle prossime ore.