La posa sul letto di Belen Rodriguez si rivela come un sogno ad occhi aperti. Il favoloso completo dai ricami in pizzo conquista la rete.

A meno di ventiquattr’ore dall’ultimo febbrile appuntamento con “Le Iene” su Italia 1, Belen Rodriguez si accinge a conservare gelosamente i suoi ricordi con il “solo e unico” Marco Mengoni, e lascia presto il giusto spazio, in questa mattina di giovedì 19 maggio, a un’altrettanta parentesi mozzafiato. Ma, questa volta, tra le lenzuola.

“Oggi bene, bene! Carichi e croccanti!” Aveva esordio in tal maniera la soubrette durante la messa in onda della sigla iniziale. L’ospitata dell’artista canoro, in prima serata, pare abbia ampiamente contribuito a raggiungere un conclusivo e soddisfacente risultato in termini di audience.

La trasmissione, guidata dalla conduttrice di origini argentine e dallo showman romano Teo Mammuccari, è riuscita difatti a trionfare senza alcuna fatica. Grazie anche al brillante monologo presentato dall’artista. Belen ha infine ammesso, durante la serata, che con il “gentile supereroe” sarebbe stato fin da subito “amore a prima vista“. Ma scopriamo, invece, soltanto adesso cosa è successo questa mattina.

“Come nei sogni” Belen Rodriguez solo in intimo tra le lenzuola: la visione è divina – FOTO

