Claudia Ruggeri ha fatto sognare il popolo del web mostrandosi in bikini. In vista le curve da infarto, subito è un boom di like e complimenti per l’ultimo scatto da batticuore condiviso dalla showgirl su Instagram.

Temperatura del web in rialzo, a seguito dell’ultimo incredibile scatto condiviso da Claudia Ruggeri. 33 anni, showgirl tra le più amate, è seguitissima sul social, in particolare su Instagram dove il suo profilo conta più di un milione di follower, incantati dai suoi scatti da sogno.

Bonas di “Avanti un altro”, oltre ai successi televisivi a catalizzare l’attenzione la sua vita sentimentale che negli ultimi anni va a gonfie vele. L’attuale fidanzato di Miss Claudia è Marco Bruganelli, fratello di Sonia, la moglie di Paolo Bonolis. Imprenditore nella vita, i due formano una splendida coppia come dimostrano i tanti scatti condivisi sui social in cui sono ritratti felici.

A conquistare i fan nelle ultime ora invece un’altra foto che questa volta ritrae la 33enne da sola, immersa in un panorama suggestivo con indosso solo una mise da urlo: subito è un tripudio di cuori e complimenti.

Claudia Ruggeri curve da infarto, la visione riscalda i fan