Eleonora Pedron sensuale e irriverente, scopre il pancino ma il particolare non sfugge ai fan: “Non era fallita?” – FOTO

La ex Miss Italia ha “trovato la sua guro” mentre i fan una bellezza sconfinata in cui perdersi e non svegliarsi più. Un sogno ad occhi aperti.

La padovana classe 1982 è ancora una delle ex Miss Italia più amate di sempre. Dalla vittoria nel 2002 Eleonora Pedron ne ha fatta di strada, oggi non è solo imprenditrice di se stessa ma è anche mamma e compagna felice che però non smette mai, quando possibile, di posare per brand di moda e lusso come un tempo.

Il fisico minuto e tonico le consente di poter fare da modella per un giorno in moltissime capsule collection e progetti creativi di stilisti emergenti e fotografi di fama nazionale che vogliono lei come testimonial portatrice di fascino e magnetismo estremo.

L’ultimo servizio è stato realizzato per il brand Guro, come leggiamo nella didascalia riportata a mergine dello scatto che in poco tempo ha ottenuto migliaia di like: “Ho scelto la mia guru😉 @guruofficialbrand”. Vediamolo insieme.

Eleonora Pedron crea scintille, addome piatto e curve da capogiro

Guro è un gioco di parole che rimanda sia alla figura del life coach ma anche al marchio di moda che come una fenice si è rialzato dalle sue ceneri dopo un collasso aziendale incredibile nel 2008 che la vedeva spacciata per sempre.

Qualcuno infatti chiede indiscreto tra i commenti, “Ma non era fallita? la guru intendo”. Sì ma oggi il marchio è più forte che mai e ha dato vita a collezioni incredibile che Eleonora nell’ultimo scatto indossa egregiamente.

Pantaloni a vita bassa circa 3 dita sotto l’ombelico e una t-shirt nera macchiata di pennellate di colore fluo con al centro il logo su base bianca. La Miss mostra il pancino piatto e muscoloso mentre si stiracchia all’indietro stringendosi i capelli con le mani.

La sua community è letteralmente esplosa nei commenti, come possiamo leggere: “Sei sempre una vera opera d’arte del mondo non smetterò mai di dirti che sei la perfezione in assoluto🔥”, “Haa, finalmente, vederti mi rinfranca 💙”, “E allora Guru per tutti 😜😂”, “L’ombelicoooo del mondooo….😜”.