Flora Canto: su Instagram arrivano le parole più dolci per il suo futuro marito Enrico Brignano. Commozione ma anche risate

Flora Canto ed Enrico Brigano sono una delle coppie più amate dello showbitz. Due mattacchioni nella vita e sul palco. I due, infatti, hanno lavorato insieme più volte e per il pubblico è sempre un piacere ritrovarli fianco a fianco anche sul palco.

Per loro sono giorni intensi: Enrico è in tour con il suo nuovo spettacolo e Flora si sta dedicando agli ultimi preparativi per il matrimonio. “Enrico si fida e affida molto a me, al mio gusto” ha detto la bella showgirl al settimanale Oggi. Al comico e attore romano toccherà occuparsi del dopo cerimonia con la band e il ledwall sui quali si vedranno video e foto.

Insomma il sogno si avvera ed il giorno è sempre più vicino. Brignano che era sempre stato restio al matrimonio, si è lasciato convincere dall’arrivo del suo secondogenito Niccolò e così è arrivata finalmente la proposta per Flora. Ora nel giorno più bello la dedica.

Flora Canto, il pensiero per Brignano: le FOTO

Prima di festeggiare per il matrimonio, in casa Brignano si festeggia il compleanno del noto attore. Oggi è lui che compie gli anni e così la sua futura moglie, Flora Canto non ha perso tempo per fargli anche gli auguri social.

Con una carrellata di foto che li mostrano insieme, nella vita di tutti i giorni, insieme ai loro piccoli, e sul palco, la Canto ha dedicato un pensiero dolce ma anche scherzoso al suo amore. “E pensare che 10 anni fa nessuno avrebbe scommesso su di noi, eppure siamo ancora qua, ancora innamorati, con due figli meravigliosi ed un matrimonio in vista..( io te lo ricordo sempre, non si sa mai!😝) Buon Compleanno amore mio❤️”.

Brigano risponde in pochissimi minuti con un “Ti amo da impazzire” ed insieme a lui anche tanti amici e colleghi come Tosca D’Aquino che dice “Che romanticona! Già ho le lacrime!❤️❤️❤️”.

Insomma per coronare questo meraviglioso idillio mancano solo le nozze. Adesso c’è la data: il 30 luglio ed il countdown è già scattato. In tutto saranno 150 gli invitati. I piccoli della coppia vestiranno in pendant con i genitori, Niccolò come il papà e Martina di bianco con un bouquet di rose come la sua mamma.