Gratta e vinci: scoperta clamorosa. Come capire se il biglietto è vincente

Gratta e vinci. Cambiare il corso della propria vita grazie alla vincita di una clamorosa e inaspettata somma di denaro: chi non l’ha mai sognato. Ma esiste un metodo per scoprire in anticipo i biglietti fortunati?

Affidarsi alla dea bendata per migliorare le sorti economiche della propria vita: chi non l’ha mai fatto? Di sicuro non può essere un piano a lungo termine, tuttavia investire una piccola somma di denaro, di tanto in tanto, in uno dei popolarissimi biglietti del Gratta e Vinci non può di certo far male.

Gratta e vinci (Instagram)

Chiunque abbia mai giocato alla lotteria istantanea ha provato (o quantomeno desiderato) di riuscire a distinguere un tagliando vincente da tutti gli altri, prima ancora di rimuovere la patina argentata o dorata che ricopre i simboli e i numeri impressi su di esso. Ma è davvero possibile farlo? Scopriamolo.

Gratta e Vinci: come scoprire se un tagliando è vincente o meno ancor prima di giocare

Alcune persone farebbero di tutto per portare a casa un bel malloppo grazie alla lotteria istantanea. Molti fanno gesti scaramantici o rituali personali per avere l’illusione che vi sia una maggiore possibilità di successo, ma in realtà è solo un meccanismo fallace.

Altri ancora stringono a sè amuleti portafortuna, c’è chi acquista i biglietti solo a determinate ore del giorno, c’è chi spera esistano punti deboli, indizi che possano svelare dove si nasconde la fortuna. Ma, onestamente, è possibile constatare in anticipo se un ticket del Gratta e Vinci è ricco solamente osservandolo?

Ogni carnet di biglietti Gratta e Vinci ne contiene 60 unità con numeri di serie che vanno da 000 a 059. Sembrerebbe che i biglietti capaci di donare più premi siano quelli marchiati con i numeri dallo 001 allo 031.

Sul web, inoltre, sta circolando la notizia secondo cui i tagliandi di determinate serie siano stati stampati di proposito con dei segni di riconoscimento in grado d’indicare la vincita.

Un esempio? Nel Miliardario ci sono impresse delle monete dorate sotto la denominazione dello stesso Gratta e Vinci. Se presentano dei piccolissimi puntini neri potreste avere tra le mani un biglietto danaroso. In basso a destra, invece, ci sono i numeri di serie; osservate bene: se notate dei simboli che somigliano a delle crocette non ci pensate due volte, acquistatelo.