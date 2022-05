Ignazio Boschetto ha una nuova fidanzata, tutti la conoscono perché è famosissima: chi è la fortunata?

Ignazio Boschetto è uno dei componenti di Il Volo, il gruppo musicale italiano composto da due tenori e un baritono. Classe 1994, è molto amato dal pubblico e i fan lo seguono sui social dove pubblica scatti strepitosi che fanno il giro del web.

Da qualche mese sono spuntati alcuni indizi sulla sua nuova fidanzata. Dopo aver appreso la notizia della coppia, il web non sta più nella pelle e vuole scoprire altri dettagli sulla storia d’amore.

Ignazio Boschetto, chi è la fidanzata del cantante – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ignazioboschetto Il Volo (@ignazioboschetto)

Ignazio è un tipo molto riservato ed è per questo che cerca sempre di fare una distinzione tra sfera pubblica e privata. Sappiamo, però, che in questi anni ha avuto diverse relazioni, tutte finite per vari motivi.

Oggi, sembra che abbia trovato la sua anima gemella. Si chiama Ana Paula Guedes, ballerina brasiliana, una ragazza molto famosa soprattutto nel suo paese per aver partecipato al programma “Danca dos Famosos”, un programma molto famoso al nostro “Ballando con le stelle”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Ballando con le stelle” Milly Carlucci sedotta e abbandonata, dopo Todaro l’ennesimo “tradimento”

Anche la ballerina è del 1994 ed ha studiato Ingegneria civile all’università, prima di decidere di seguire il suo grande sogno: la danza.

Tra lei e il fidanzato c’è complicità, empatia e lo stesso Boschetto avrebbe dichiarato che Ana gli è stata accanto nei momenti più difficili della sua vita, come la morte del padre.

I due sono ancora molto giovani ma hanno alle spalle già tante esperienze, per non parlare dei progetti da realizzare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Laura Pausini, dopo il malessere all’Eurovision la notizia: “Non sto bene, ho scoperto di…”

Il cantante con il suo gruppo è pronto ad iniziare il tour 2022, dopo due anni in standby è arrivato il momento di ripartire più carichi che mai. Sui social, non hanno perso occasione di condividere con i fan la loro grande emozione nel poter tornare a cantare su un parco davanti a milioni di persone.