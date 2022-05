Dopo il calo di pressione che l’ha colpita nel corso della finale dell’Eurovision Song Contest, le cose non sono migliorate per Laura Pausini. La cantante ha scoperto cosa le è accaduto veramente

Terminata l’avventura a Torino all’Eurovision Song Contest, Laura Pausini ha ricevuto una spiacevole sorpresa. Già nel corso della finale, andata in onda sabato 14 maggio, l’artista aveva fatto preoccupare il pubblico scomparendo per diversi minuti e lasciando Mika e Alessandro Cattelan a comunicare i voti dei Paesi coinvolti nella gara.

Era stata proprio la diretta interessata a spiegare il giorno successivo di aver avuto un calo di pressione che l’ha costretta a fermarsi nel backstage per una ventina di minuti. Tutto sembrava poi essersi risolto e l’artista è tornata sul palcoscenico in tempo per decretare l’Ucraina vincitrice dell’edizione 2022 dell’evento. A distanza di qualche giorno arriva però una notizia inattesa e a comunicarla è proprio la cantante.

Laura Pausini: “Non sto bene da sabato”, la rivelazione sui social e l’aggiornamento sullo stato di salute della cantante

Concluso l’Eurovision per Laura Pausini i festeggiamenti sono tuttavia continuati, lunedì 16 maggio ha infatti celebrato il proprio compleanno insieme alla famiglia e agli amici. Solo alcuni giorni più tardi l’artista si è ritrovata però a fare nuovamente i conti con la propria salute.

A comunicarlo è stata proprio lei attraverso i suoi social, tramite una foto che la ritrae a letto malata. “Ebbene sì, c’era qualcosa che non andava” -spiega- “non mi sento bene da sabato, ho pensato fosse causato dalla stanchezza accumulata ma non era così“.

La risposta ai suoi sintomi è arrivata con qualche giorno di ritardo. “Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare“, rivela la cantante.

Un imprevisto che ha costretto Laura Pausini a cancellare un impegno lavorativo in Florida, dove si sarebbe dovuta esibire all’evento “Amor a la Musica“. “Avevo preparato uno spettacolo molto speciale e non vedevo l’ora di vedere i miei fan“, sottolinea amareggiata.

“Ora ho solo bisogno di guarire di nuovo e cercare nuove opportunità per riunirci di nuovo in America, spero presto“, con questa speranza la cantante ha concluso il messaggio rivolto al pubblico.