Letizia di Spagna ha lasciato senza fiato nell’ambito di un evento importante in cui non solo ha catalizzato l’attenzione in fatto stile, ma anche per un retroscena che vede coinvolta una figura maschile: non si tratta del Re Felipe.

Regina di stile, Letizia di Spagna non smette mai di stupire per le sue scelte in fatto di look. Prossima ai 50 anni, il suo fascino è intramontabile come il suo gusto in fatto di moda. Se nelle ultime settimane è finita nel mirino per una serie di outfit azzardati, scoprendo sia gli addominali scolpiti, sia i tricipiti definiti, questa volta lascia senza fiato con un retroscena in cui è coinvolta una figura maschile.

Non si tratta del Re Felipe, con cui è legata da 2014. Tutto è accaduto nell’ambito di una cena di gala, tenutasi presso la residenza reale della famiglia della Regina Consorte, l’imponente Palazzo Zarzuela, dove la Ortiz e Felipe hanno cresciuto le figlie Leonor e Sofia.

Un evento unico, in cui come in ogni occasione l’ex giornalista non è passata inosservata: impeccabile anche con i capelli grigi naturali, ha puntato tutto su un abito incredibile.

Letizia di Spagna non può fare a meno di lui: Felipe in disparte

Nella cena di gala organizzata presso il Palazzo reale, a lasciare senza fiato non solo il look di Letizia di Spagna.

La Ortiz ha incanto un ospite presente all’importante appuntamento. Si tratta di uno sceicco del Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani presente con la moglie, che l’ha conquistata con un paio di orecchini di diamanti.

Ma non è questo il lui di cui non può più a fare a meno la reale. A renderla la protagonista della serata, in cui gli occhi sono stati puntati solo su di lei, lo stilista Gabriel Lage, figura per lei fondamentale.

La Regina Consorte si è affidata al suo talento dopo aver ammirato i modelli che ha realizzato per Juliana Awada, ex first Lady argentina. Nel settore da 30 anni, figlio di un sarto, per la Ortiz ha realizzato un modello molto scenico perfetto per la cena di gala.

Realizzato in tulle è impreziosito da ricami in bronzo: dallo stile arabeggiante, è reso unico da un’imponente strascico.