“Che notizia meravigliosa”. Luisa Ranieri non sta più nella pelle. L’annuncio clamoroso che fa esplodere di gioia i fan – FOTO

Luisa Ranieri. L’affascinante attrice napoletana ha condiviso sul suo profilo Instagram una lieta notizia. I suoi fan sono in fibrillazione, non vedono l’ora che si concretizzi. Di cosa si tratta

Il film del 2021 “È stata la mano di Dio” non ha portato fortuna solo al già pluripremiato regista partenopeo Paolo Sorrentino. La pellicola, infatti, come già accaduto per “La grande bellezza” ha comportato una rinnovata ondata di prestigio che ha avvolto i suoi interpreti.

Tra questi è impossibile non citare la magistrale Luisa Ranieri. L’attrice ha rappresentato orgogliosamente la bravura e la sensualità italiana durante l’ultima edizione dei Premi Oscar al Dolby Theatre di Los Angeles e ha avuto conferma dell’apprezzamento del suo lavoro grazie alla nomination ottenuta ai David di Donatello come Migliore attrice non protagonista.

Luisa Ranieri: l’attrice esce allo scoperto. La notizia che fa esultare i suoi ammiratori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luisa Ranieri (@luisaranieriofficial)

Luisa Ranieri ha esordito sul grande schermo diretta dal simpatico regista toscano Leonardo Pieraccioni nel film commedia “Il principe e il pirata” del 2001.

Tuttavia, è divenuta riconoscibilissima agli occhi del grande pubblico grazie a un celebre spot televisivo di una marca di tè freddo. Ricordate la frase “Anto’, fa caldo”? Era proprio lei a pronunciarla ed è ancora oggi un tormentone a distanza di più di 20 anni.

Il set più importante della sua vita è stato quello del film tv “Cefalonia” del 2005. É in quest’occasione, infatti, che ha incontrato il collega Luca Zingaretti, divenuto suo marito nel 2012. La coppia ha avuto due bambine: Emma (2011) e Bianca (2015).

Durante la scorsa stagione televisiva ha ottenuto un clamoroso successo andato in onda su Rai Uno, “Le indagini di Lolita Lobosco”, in cui interpretava il personaggio principale nella serie tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. Quattro episodi che hanno avuto impennate nei dati degli ascolti.

Per questo motivo, lo scorso marzo era stata annunciata la volontà di rinnovare per una seconda stagione. Quel proposito è oggi diventato realtà.

Sul profilo ufficiale di Luisa Ranieri, infatti, è possibile osservare le prime immagini che arrivano direttamente dal set in Puglia. “Che notizia meravigliosa” – esulta un fan tra i commenti.

Probabilmente dovremo aspettare l’autunnoper vedere le nuove avventure della famosa vicequestore della squadra mobile della questura di Bari.