Matteo Ranieri non resiste senza di lui. L’indiscrezione è una bomba, nessuno lo aveva notato prima d’ora…

Matteo Ranieri non sembra proprio resistere senza di lui: l’ex tronista ha deciso di lasciarsi andare ad un gesto inaspettato

Durante i mesi trascorsi all’interno dello studio di “Uomini e Donne”, Matteo Ranieri si è fatto conoscere ed amare da tutti i partecipanti alla trasmissione. Con la sua bontà d’animo, la sua compostezza ed educazione, il 29enne è riuscito a conquistarsi l’affetto di chiunque.

Nello specifico, c’è stata una persona con cui Matteo ha particolarmente legato all’interno del dating show, e con la quale, peraltro, Ranieri ha convissuto per molti mesi. Si tratta del collega di trono Luca Salatino, che in più di un’occasione non ha mancato di dimostrare al 29enne il suo affetto per lui.

Proprio Matteo, nelle scorse ore, avrebbe compiuto un gesto a dir poco encomiabile nei confronti del suo più caro amico. Nonostante si tratti di una pura indiscrezione, la notizia sembrerebbe ormai più che confermata. Le Instagram stories postate dall’ex tronista, a questo proposito, non lascerebbero spazio a dubbi.

Matteo Ranieri non resiste senza Luca Salatino: l’indiscrezione è una vera bomba!

Nei mesi che Luca e Matteo hanno trascorso a Roma in qualità di “colleghi di trono”, il rapporto tra i due non ha mancato di rafforzarsi ogni giorno di più. Ranieri e Salatino, nel giro di poco tempo, si sono estremamente legati l’uno all’altro, scoprendo molte più somiglianze di quelle che avrebbero mai immaginato di avere.

Proprio il fidanzato di Valeria Cardone, nelle scorse ore, avrebbe compiuto un gesto davvero encomiabile nei riguardi dell’amico. Matteo, stando alle Instagram stories pubblicate, si trova infatti a Roma, e ciò non sembrerebbe essere un caso agli occhi di moltissimi fan.

Proprio ieri, infatti, a “Uomini e Donne” è stata registrata la scelta di Salatino, che ha deciso di abbandonare lo studio mano nella mano con Soraia. Secondo le ipotesi avanzate dagli utenti del web, Matteo e Valeria avrebbero presenziato alla registrazione per fare una sorpresa al tronista.

Una sorpresa che il romano, dato l’affetto incommensurabile che lo lega a Matteo, avrà sicuramente gradito. Nonostante non vi sia stata ancora nessuna conferma ufficiale, le supposizioni dei followers appaiono più che giustificate.