“Io come vado girando” Nunzia De Girolamo in ascensore ha “tutto” in mano: VIDEO

Nunzia De Girolamo si mostra in tutte le sue salse. Mercoledì pieno di impegni ed immagini che la mostrano nella sua spontaneità

Avvocato, parlamentare, intervistatrice, mamma e moglie oltre che una donna che ha “passato una vita ad ascoltare maschi che dicono fregnacce”. È così che le Karma B hanno definito in modo ironico Nunzia De Girolamo in una delle ultime puntate di “Ciao Maschio”.

Il programma nel quale il duo di drag queen affianca proprio la De Girolamo in seconda serata su Rai 1 che sta volgendo al termine. L’ex ministro però è una trottola che non si ferma mai. Mille impegni tra famiglia e lavoro senza dimenticare mai i suoi follower, 128 mila su Instagram. Ecco come si è mostrata ieri.

Nunzia De Girolamo in ascensore si mostra così: il VIDEO

Nunzia De Girolamo su Instagram ci mostra parte della sua vita super di fretta e incasinata tra mille impegni. Prima il traffico romano che la lascia in coda, imbottigliata per 15 minuti, quando lei è già molto in ritardo. Poi di corsa verso il suo appuntamento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> The Jackal, Claudia Napolitano una splendida visione: le sue FOTO da infarto

In ascensore ci regala un’altra chicca della sua giornata: “Giusto per farvi vedere io come vado girando”. Esordisce così l’ex ministro con mille cose in mano oltre al telefono che riprende il tutto mentre si trova in ascensore.

Il braccio sinistro è impegnato a tenere la sua borsa, una pochette trasparente piena di cose (anche se non si capisce cosa siano) un cartellone nero arrotolato con l’elastico ed un quadro, lasciato appositamente dal retro per non far vedere cosa raffigura.

Nunzia saluta tutti così in un look tutto chiaro con maglia e pantaloni e ringrazia chi la ama per averla seguita a “La vita in diretta” di Alberto Matano. Come sappiamo lei è uno dei volti più affezionati della trasmissione di approfondimento di Rai 1 e ieri ne ha preso parte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Miriana Trevisan, il VIDEO ha emozionato milioni di fan: “non c’è per sempre senza di voi”

Per tutti l’augurio di una buona serata ma passa pochissimo tempo e Nunzia ritorna su Instagram in un total orange spettacolare. La location è di nuovo l’ascensore. Questa volta però la moglie di Francesco Boccia ha le mani libere ed è decisamente più rilassata. Tailleur e la sua classe inimitabile per la cena del mercoledì sera.