La scorsa notte ad Orzinuovi (Brescia), un ragazzo di 20 anni è morto in un incidente in moto: fatale uno schianto contro la cancellata di una cascina.

Un gravissimo incidente in moto è costato la vita ad un ragazzo di soli 20 anni. È accaduto durante la scorsa notte ad Orzinuovi, in provincia di Brescia. Nessuno si è accorto dell’incidente, a trovare il corpo ormai senza vita del giovane questa mattina i carabinieri.

I militari dell’Arma erano stati contattati dai familiari del 20enne che, non vedendolo tornare a casa ieri sera, hanno lanciato l’allarme. Dopo alcune ore di ricerche, il tragico epilogo: per la vittima era ormai troppo tardi.

Ad Orzinuovi, centro della provincia di Brescia, un ragazzo è stato trovato morto via De Amicis. Si tratta di Gabriele Poli, 20enne residente in paese. Il drammatico ritrovamento questa mattina, giovedì 19 maggio, da parte dei carabinieri.

Il giovane, riportano alcune testate locali tra cui Il Corriere di Brescia, era uscito di casa ieri sera in sella alla sua moto. Dopo alcune ore, preoccupati per il mancato rientro, i genitori hanno contattato le forze dell’ordine. Sono scattate così le ricerche conclusesi nel peggiore dei modi stamane.

Da una prima ricostruzione sembra che Gabriele fosse in sella alla sua moto lungo la strada che conduce verso la frazione di Barco, improvvisamente avrebbe perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro una cancellata di una cascina. Un impatto violentissimo, di cui non si sarebbe accorto nessuno, in seguito al quale il centauro è stato sbalzato in un fosso, dove è stato ritrovato. Inutili tutti i tentativi di soccorso.

Ora i carabinieri della stazione locale stanno cercando di risalire alle cause che avrebbero provocato la perdita di controllo della moto. Tra le ipotesi, riporta Il Corriere di Brescia, quelle di un malore che avrebbe colpito la vittima alla guida, ma non si esclude un incidente per via della scarsa illuminazione del tratto interessato.